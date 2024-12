Vozio s 1,95 promila i usmrtio pješaka koji je uz rub kolnika gurao bicikl

Muškarac (43) optužen je da je u alkoholiziranom stanju skrivio nesreću u kojoj je usmrtio biciklista koji je gurao bicikl uz rub kolnika, a optužnicu je protiv njega podiglo ŽDO Pula. Prema optužnici, tereti ga se da je 23. studenog u 19.20 na području Istre upravljao, kako kaže tužiteljstvo, lakim dostavnim vozilom. Vozio je pod utjecajem alkohola jer je u krvi imao 1,95 promila. Osim toga, nije prilagodio brzinu stanju ceste i noćnoj vidljivosti, pa nije pravovremeno uočio pješaka koji je u istom smjeru uz desni rub kolnika gurao bicikl. Prednjim desnim dijelom vozila udario je u pješaka, koji je od zadobivenih višestrukih ozljeda preminuo na mjestu događaja.

Tužiteljstvo je tražilo u optužnici da se protiv 43-godišnjaka produlje mjere opreza koje su mu određene zbog opasnosti od ponavljanja djela. Tim mjerama opreza naloženo mu je da se svakih 14 dana javi nadležnoj policijskoj postaji, a privremeno mu je oduzeta i dozvola za upravljanje motornim vozilom za B, BE, C1, C1E, C, CE, F, G i AM kategorije.

