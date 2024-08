Vozač HMP skočio u more pomoći ozlijeđenom pomorcu: 'Instinktivno sam donio odluku'

Grad Mali Lošinj proglasio je 12., 13. i 14. kolovoza danima žalosti zbog smrti tri pomorca koji su poginuli u nesreći na trajektu Lastovo kada je na njih pala rampa. U nesreći je ozlijeđen još jedan muškarac. U tijeku je istraga koja bi trebala biti dovršena za današnjeg dana. U trenutku tragedije, prvi su u pomoć priskočili stanovnici, a ubrzo nakon njih stigli su i članovi hitne pomoći.

Među njima je bio Hrvoje Jutriša, vozač NZHMP Primorsko-goranske županije.On je za Dnevnik Nove TV opisao akciju spašavanja pomorca koji je preživio, no udarac rampe odbacio ga je u more. Opisao je kako je muškarca na vodi održavao građanin, a kada se uvjerio da skokom u more neće ugroziti tuđu ni vlastitu sigurnost, Jutriša je uskočio u pomoć. "Imobilizirali smo čovjeka, došao je jedan građanin koji nam je pomogao i u suradnji s vatrogascima, izvukli smo čovjeka iz mora" kazao je.

Unesrećeni pomorac helikopterom je prebačen u Rijeku. Jutriša je rekao kako mu nije bilo teško i da bi sve ponovno učinio jednako. "Razmišljaš, ali to sve kratko traje. Tako da, instinktivno sam donio odluku i činilo mi se kao jedina prava opcija, što je tako i bilo" objasnio je. U tom trenutku nije razmišljao ni o čemu nego samo da što prije imobilizira pacijenta kako bi ga se moglo prevesti u bolnicu.

Na svim brodovima Jadrolinije zastave i danas vijore na pola koplja. Još traju izvidi, no preliminarne informacije upućuju na to da rampa za ulazak na brod nije bila osigurana klinovima te moguće tehničke kvarove hidraulike, ali i na zastrašujuću činjenicu da je toliko pomoraca stajalo ispod te rampe.

