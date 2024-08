Vlada je pripremila novu poreznu reformu: Građanima bi trebale rasti plaće

Vlada je pripremila novu poreznu reformu te se uvodi porez na nekretnine. Detalji izmjena uskoro bi trebali biti poznati, a Dnevnik Nove TV doznaje kako bi građanima trebale rasti plaće. Naime, očekuje se rast neoporezivog dijela dohotka i daljnja izmjena poreznih razreda, a trebala bi rasti i granica ulaska u sustav PDV-a. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić kazao je u srijedu nakon sastanka parlamentarne većine kako se još usuglašavaju detalji porezne reforme, koja će uskoro u javno savjetovanje, ali da postoji konsenzus oko uvođenja poreza na nekretnine.

"Ključne teme koje su predsjednik Vlade i određeni ministri iznijeli partnerima su najava porezne reforme i daljnjeg poreznog rasterećenja građana najvjerojatnije od 1. siječnja. Od ostalih tema bili su prezentirani nacrti nastavka određenih mjera Vlade po pitanju suzbijanja inflatornih pritisaka. U kratkom razdoblju će i javnost biti upoznata s kojim mjerama Vlada nastavlja, a s kojim više ne, s obzirom na preporuke Europske komisije", kazao je ministar Piletić.

Struja i plin i dalje će biti u domeni branjenja inflatornih pritisaka i građanstva i javnog sektora, ali u relaksiranijem modelu, najavio je. I porezna reforma se još usuglašava. Paket niza zakona koji se mijenjaju će vrlo skoro najprije u javno savjetovanje, poručio je Piletić bez otkrivanja previše detalja.

"Porez na nekretnine će biti jedan od dijelova porezne reforme. S obzirom na to da postoji čitav niz poreza, misli se ponuditi jedno cjelovitije rješenje s ključnim ciljem oko kojeg dugo već postoji konsenzus sa socijalnim partnerima, poslodavcima i sindikatima, a to je što manje porezno opterećenje rada i prebacivanje tog tereta na imovinu", rekao je. Istaknuo je kako unutar parlamentarne većine postoji konsenzus da se ide u smjeru uvođenja poreza na nekretnine i da se to "više ne odnosi samo na kuće za odmor nego i svih nekretnina koje ne služe primarno za stanovanje".

"Želimo poslati jasnu poruku da je priuštivo stanovanje prioritet u ovom mandatu Vlade", naglasio je. Na pitanje u kojoj mjeri se sadašnji prijedlog poreza na nekretnine razlikuje od onog ranijeg, ministar je kazao kako se razlikuje drastično. "Nema zamjene komunalne naknade za porez nego jedna sasvim druga metodologija oporezivanja", dodao je.

Upitan hoće li paralelno s time ići i rasterećenje osobnih dohodaka, poput povećanja neoporezivog dijela ili reguliranja stopa poreza na dohodak, Piletić je odgovorio: "na dobrom ste tragu".