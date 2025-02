Sanader pravomoćno oslobođen. Nije ratni profiter

Ivo Sanader, bivši HDZ-ov premijer, koji je osuđen na jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora zbog afera Fimi media, Planinska i Ina-MOL, dočekao je pravomoćni završetak svog posljednjeg sudskog postupka. Onog za aferu Hypo, jer je Visoki kazneni sud (VKS) odbio žalbu USKOK-a, potvrdivši nepravomoćnu oslobađajuću presudu zagrebačkog Županijskog suda iz listopada 2022. To je najdugovječniji sudski postupak koji se vodio protiv Sanadera, jer je počeo prije 14 godina, a u tih 14 godina, Sanaderu je zbog afere Hypo tri puta suđeno. Prve dvije osuđujuće presude su ukinute, a treća, nepravomoćno oslobađajuća, donesena je 2022.. USKOK ga je teretio za ratno profiterstvo i zloporabu položaja, a u ukidanju ranijih osuđujućih presuda sudjelovali su i Ustavni sud i Vrhovni sud.

Uglavnom, nakon što je u listopadu 2022. Ivo Sanader nepravomoćno oslobođen optužbi za ratno profiterstvo, USKOK se žalio, no žalbu im je VKS odbio, smatrajući da je žalba državnog odvjetnika neosnovana.

- Prvostupanjski sud nije počinio bitne povrede odredbi kaznenog postupka te je pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje. Pravilno je prvostupanjski sud zaključio kako nisu ispunjeni uvjeti iz Zakona o nezastarijevanju uslijed izostanka stjecanja nerazmjerne imovinske koristi. Optuženik je spornu proviziju primio iz sredstava banke. Zato je ovdje riječ o neimovinskoj šteti kakvu može počiniti svaki državni dužnosnik činjenjem kaznenog djela bez obzira da li ono čini u vrijeme rata ili u mirnodopsko vrijeme. Kako zbog toga nema mogućnosti primjene Zakona o nezastarijevanju, to je zastara kaznenog progona za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti nastupila 22. ožujka 2022. Stoga je argumentacija na kojoj je prvostupanjski sud utemeljio svoju odluku u potpunosti pravilna i utemeljena na zakonu - naveo je VKS.

Protiv Sanadera se vodilo ukupno pet sudskih postupka, te je imao tri osuđujuće i dvije oslobađajuće presude. Osim za aferu Hypo, pravomoćno je bio oslobođen i optužbi u aferi HEP-DIOKI. Činjenica da je sada afera Hypo pravomoćno okončana znači da će Sanader moći podnijeti zahtjev za uvjetni otpust, a priprema za povratak u život na slobodi očito je već počela jer je nedavno snimljen u šetnji Zagrebom. Osuđenici nakon određenog vremena imaju pravo korištenja pogodnosti koje uključuju izlazak iz zatvora tijekom vikenda.

Afera Hypo na prvom suđenju je bila objedinjena s aferom Ina-MOL te je u tom slučaju Sanader u studenom 2012. bio nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od 10 godina zatvora. Od te jedinstvene kazne, za aferu Hypo bio je dobio tri i pol godine zatvora.. Kako se do tada branio sa slobode, određen mu je istražni zatvor u kojem je bio do rujna 2015. kada je Vrhovni ukinuo nepravomoćnu presudu u aferi Fimi medija, dok je ranije, u srpnju 2015. Ustavni sud ukinuo pravomoćnu presudu u aferama Hypo i Ina-MOL. Nakon što je presuda ukinuta, u drugom ponovljenom postupku za aferu Hypo, zbog zloporabe položaja i ratnog profiterstva bio je u listopadu 2018. osuđen na dvije i pol godine zatvora. No nakon što je i ta presuda ukinuta, na trećem je suđenju oslobođen optužbi i sada je ta presuda postala pravomoćna.