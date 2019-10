Potpredsjednica stranke za Vukovarsko- srijemsku županiju i Središnjeg odbora napustila HNS

Članica HNS Mirna Krajina Andričević napustila je HNS. Kako navodi u priopćenju za javnost Krajina Andričević od 8. listopada više nije članica HNS-a. Prethodno je još prošle godine podnijela ostavku na mjesto predsjednice podružnice HNS-a Vinkovci ali je ostala na mjestu potpredsjednice Vukovarsko – srijemskog HNS-a kao i na mjestu potpredsjednice Središnjeg odbora.

-Već duže vrijeme bila sam nezadovoljna smjerom u kojem ide HNS i koalicijom sklopljenom s HDZ-om. Na sjednici Središnjeg odbora na kojoj je donesena odluka o koaliciji glasovala sam protiv toga, međutim prihvatila sam volju većine i pružila priliku da me nadolazeće vrijeme uvjeri da sam bila u krivu. Više od dvije godine nakon toga i dalje smatram da je to bila loša odluka i svoju budućnost ne vidim u HNS-u niti u nekoj drugoj stranci. Do kraja ću odraditi mandat vijećnice u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca i djelovat ću kao neovisna vijećnica, rekla je Krajina Andričević koja je na prošlim lokalnim izborima bila kandidatkinja HNS-a za gradonačelnicu Vinkovaca.