VIDEO Sukob dva Josića u centru Vukovara: 'Jesi ti otporan na metak, sine?'

Danas, oko 15 sati, u samome središtu Vukovara došlo je do prvo do verbalnog sukoba, a potom i do naguravanja predsjednika Savjeta za branitelje gradonačelnika Vukovara Tomislava Josić i koordinatora Živog zida Vukovarsko-srijemske županije Pave Josića. O svemu postoji i snimak koji je Pavao Josić već objavio na svome facebook profilu i koji se širi društvenim mrežama.

Na snimku, koji traje 30-ak sekundi, vidi se razgovor dva Josića te se čuje kada je Tomislav Josić svoga prezimenjaka pitao „,misliš li da si otporan na metak, sine“, „pazi što radiš“. Poslije toga Tomislav Josić udaljava se desetak metara ali se opet vraća kada je vidio da supruga Pave Josića sve snima mobitelom. Tada dolazi do kratkog naguravanja poslije čega se sve smirilo.

- Razlog svemu ovome danas je što sam od Grada Vukovara službeno zatražio odgovor na pitanje koliko je Tomislavu Josiću isplaćeno novaca iz gradskog proračuna. A do toga pitanja je došlo kada me prije nekoliko dana netko greškom nazvao iz Grada i pitao oko putnih naloga. Nas dvojica smo se danas zapravo slučajno srela u centru. Tom prilikom sreli su nam se pogledi i vidio sam da je tada on napravio neku grimasu. Otišao sam za njim i pitao ga je li ta grimasa bila radi mene? Tu je bilo još razgovora poslije čega me je pitao jesam li otporan na metak. Međutim, i pored svega neću ga prijaviti policiji, a on ako je frajer neka izvadi pištolj. Sada me interesira i kako će se postaviti policija i DORH, odnosno, je li ovo što se dogodilo razlog za kazneni progon po službenoj dužnosti, rekao je Pavao Josić.

Kontaktirali smo i Tomislava Josića kako je na ulici sreo Pavu Josića, prošao pored njega poslije čega ga je on zaustavio.

-Na toj snimci se ne vidi sve što smo razgovarali nego su iskoristili samo dio koji im odgovara. Nakon što me je zaustavio počeo mi je govoriti kako radi mene ljudi iseljavaju iz Vukovara i sl. Rekao sam kako me previše uzima u usta i da ja njega ne diram. U sve to ušao je s jasnom namjerom da me provocira, a njegova supruga je odmah upalila mobitel i počela sve snimati. Govorio mi je kako me se ne boji i to je ponovio 5-6 puta. Rekao mi je i hajde odmah da se obračunamo ako želim na što sam mu ja u šali i uz smiješak rekao pa jesi ti otporan na metke kada se ne bojiš. Nisam mu prijetio niti sam sve to danas shvatio kao nešto bitno. Nisam mu prijetio ni na koji način, rekao je Tomislav Josić.