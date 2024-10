VIDEO Zmajevi zubi, mine, strojnice, bodljikava žica... Europska zemlja ozbiljno se priprema za ruski napad

Litva je postavila protutenkovske prepreke, poznate kao zmajevi zubi, na mostovima koji povezuju zemlju s Rusijom. Ministarstvo obrane također je objavilo i da je oko drugog utvrđenog mosta preko rijeke Njemen postavljeno "vatreno oružje" kako bi se spriječio mogući ruski napad. "Utvrde će biti podržane vatrenom moći ako bude potrebno kako bi se zaustavio i uništio neprijatelj", navodi se u priopćenju.

Rijeka Njemen čini dio litvanske granice s ruskom eksklavom Kalinjingrad. Rijeka je dugačka 933 kilometra i teče iz Bjelorusije kroz Litvu, a zatim se ulijeva u Sjeverno more. Na web-stranici povezanoj s britanskom vojskom navodi se da se "zmajevi zubi" koriste za usporavanje tenkova i da ostavljaju "vozila izložena napadima neprijatelja". Prvi put su korišteni u Drugom svjetskom ratu i izrađeni su od armiranog betona, podsjeća Telegraph.

Lithuania is testing iron anti-tank obstacles that will soon reinforce the dragon’s teeth, fortifying bridges on the Kaliningrad route. These barriers are proven to effectively block heavy vehicles, significantly slowing any advance. If needed, firepower will be ready to support. pic.twitter.com/tBKhb1wLWD

Fotografije osvijetljenog mosta preko rijeke Njemen prikazuju desetine trokutastih betonskih prepreka koje blokiraju promet. Izvještaji također navode da su postavljene mine, strojnice, bodljikava žica i metalni "ježevi". "Ovo je preventivna mjera za osiguranje učinkovitije obrane", izjavilo je litvansko ministarstvo obrane.

Od kada je Kremlj napao Ukrajinu 2022. godine, granica između Kalinjingrada, Poljske i Litve postala je jedno od najjače utvrđenih graničnih područja u Europi. Prošlog mjeseca Litva je također postavila "zmajeve zube" na most Kraljice Louise, izgrađen 1907. godine, koji prelazi rijeku Njemen i povezuje ruski grad Sovjetsk u regiji Kalinjingrada s litvanskim selom Panemune.

Fotografije s konferencije za novinare litvanskog ministarstva obrane blizu mosta Kraljice Louise prikazuju veliki crno-narančasti simbol "Z" – ruski ratni simbol – istaknut na zgradi koja gleda prema Litvi. Laurynas Kasčiūnas, litvanski ministar obrane, rekao je ovog tjedna da je postavljanje "zmajevih zuba" dio šireg obrambenog plana za sve litvanske mostove. "Neki mostovi bit će utvrđeni, dok će drugi biti pripremljeni za moguće rušenje", pojasnio je.

🇱🇹Lithuania has fortified another bridge over the Nemunas River on the route from the Kaliningrad. Fortifications are progressing as planned, with some bridges set to be demolished. Fortifications will be supported by firepower, in case it’s needed, to stop and destroy the enemy. pic.twitter.com/aixkjOJpUs