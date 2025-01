VIDEO Životna priča bake Martice koju na TikToku prati skoro 100.000 ljudi: 'Moj dida je drži k'o kap vode na dlanu'

S 13 godina stigla je u Bibinje iz Gorice, udala se te provela u tom mjestu na obali cijeli svoj život. U danima svoje mirovine, u 83. godini života, sada se uglavnom najviše veseli svojim unucima koji joj dolaze iz Zadra, pa im pri svakom dolasku priprema kavu i kekse. Oni razgovaraju, šale se i jadaju jedni drugima, a onda, kada obave ozbiljne teme - kreće snimanje za TikTok.

- Mislim da ja ni dalje nisam svjesna svega - kaže nam Lana Vidov, unuka vremešne bake Martice koja je postala hit na društvenim mrežama, a čije sve dogodovštine prati skoro 100.000 pratitelja, za slavu koju su stekle gotovo preko noći i već nakon prvog videa. Legendarna baka nije mogla do Zagreba, ali zato je u novu emisiju Večernjakovog podcasta POV: Influenceri stigla upravo njena unuka, inače njezina mezimica, koja nam je podijelila životnu priču svoje bake.

A priča ove bake je zanimljiva, poučna te neodoljivo podsjeća na životne priče brojnih baka i djedova u Hrvatskoj. Naime, kada je stigla u Bibinje, baka Martica čuvala je djecu jednoj obitelji s tek 14 godina. Svog supruga i Laninog djeda Božidara upoznala je gotovo odmah, ali je trebalo proći još godinu dana dok se par nije zaljubio.

- Dida je rekao da on nju uopće prvo nije primjećivao, no baka je priznala nedavno da ga je vidjela, ali mu nije htjela prići - kazala je Lana. Šetali su do škole, no u to vrijeme nije još zaiskrilo. ''Prijelomni trenutak'' koji je spojio njih dvoje bio je jedan događaj na kojem su oboje bili kumovi. Svemu su kumovale vremenske nepogode, ili ''pogode'' u ovom slučaju.

- Djed ju je pratio do kuće, a vani je padala kiša. Imao je i kišobran, no kako ga je držao njoj, jer se princezu moralo sačuvati, on je bio mokar od glave do pete - priča nam Lana. Na putu do kuće morali su prijeći i jedan kanalić kroz koji je prolazila voda, no to nikako nije bilo izvedivo jer je Martica nosila - štikle.

- Ona je bila među prvim curama u Bibinjama koje su nosile štikle. Svi su didi govorili kako mu cura nosi štikle sa 14 godina, no njega to uopće nije diralo - priča Lana, pa nastavlja priču njihovog upoznavanja: ''Uglavnom, djed ju je htio u tom navratu podići i prenijeti preko tog kanala da ne uprlja štikle, no ona mu nije uopće dala da je dira pa je morao napraviti puteljak od kamenja preko tog kanala kako bi naša kraljica prošla''.

Džentlmenstvo djeda Božidara očito je upalilo jer je tu večer pao i njihov prvi poljubac, a ljubav se nastavila sve do danas, kada je par nedavno proslavio znakoviti dijamantni pir, 60. godina braka. Njih je u prošlom stoljeću na dvije godine razdvojila i vojska u koju je Bože morao ići, no on nije otišao prije nego što je napravio jednu stvar.

- Biciklom je otišao iz Bibinja u Goricu da bi pitao njenog tatu može li Martica biti njegova cura - priča Lana. ''Čak su ga izrugivali na početku, no na kraju su pristali, a dida je otišao u vojsku tek kad je bio siguran da je ona njegova''. Bože joj je iz svoje poslao preko 300 pisama koje Lanina baka i dalje čuva, a oko jedne njezine fotografije čak je isprepleo konce u zvjezdane oblike. Bože, odlučno nam govori Lana, i dalje Marticu drži ko kap vode na dlanu te joj na brojne načine pokazuje da je voli - poput latica cvijeća kojima ukrasi njihov cijeli dom i ispiše čestitku za Dan žena. Potezi ljubavi kojima i mlada Lana danas svjedoči, a koje je teško za nadmašiti.

- Njima je tamo super. Dida je baš iz Bibinja, a Martica je došla toliko mlada da se drugog ni ne sjeća. Volim i ja doći tamo, željela bih i ja tako jednog dana kao oni, u kući s velikim dvorištem - ispričala nam je Lana.

