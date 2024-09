VIDEO Velika promjena vremena stigla u Hrvatsku: Potopljene ulice i brodice, munje oko Zadra i Dubrovnika

Gotovo cijela Hrvatska ovog je ponedjeljka prekrivena oblacima i kišom zbog velike promjene vremena koja je stigla s prvim danom školske godine. Kao što je ranije i prognozirao Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), temperature su danas ponegdje pale i za 10-ak stupnjeva, a uz to su pale i velike količine kiše koje su ponegdje i potopile ulice. Blatnjava voda slijevala se danas Vukovarskom ulicom u Makarskoj, gdje su automobili prolazili s oprezom. Zbog nevremena je, navode 24sata, u Krku potopljena i brodica. ''I jugo i kiša sada su se smirili. Bilo je prelijevanje mora na rivi, ali bez poplava. Barke su “plesale” po rubu rive. Štete na brodovima u cijeloj rivi su velike, uništen je potpuno i jedan ponton'', kazao je čitatelj.

Ulazak u kišni period sa stilom. 🌧🌧🌧 Kada bi barem imali još jednu akumulaciju kao što je Butoniga i skladištili ovu silnu kišnicu za crne dane, jer tko zna kakve će nam suše biti u budućnosti.https://t.co/eHU9LSf1lm — IstraMet (@IstraMet) September 9, 2024

Istramet navodi kako je tijekom dana dosad palo oko 25 milimetara kiše na Jadranu i istoku zemlje, a oko 20-ak u središnjoj Hrvatskoj. Na zadarskom području oko podneva je bilo i munja, kao i na području oko Dubrovnika. Uz to, cijela Hrvatska danas je pod upozorenjima, a posebice Jadran, gorje i unutrašnjost Dalmacije gdje je na snazi narančasti meteoalarm zbog kiše i grmljavine.

''Umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Mjestimice će oborina biti obilna, a lokalno je vrlo vjerojatno i olujno nevrijeme, uglavnom u Dalmaciji. Slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar, ponegdje s jakim udarima, okretat će na sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, lokalno i olujno jugo te južni vjetar u postupnom slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, no na sjevernom dijelu navečer jačanje bure. Najviša temperatura zraka većinom od 22 do 27°C'', prognozirao je ranije DHMZ za ponedjeljak, dok se za utorak očekuje smirivanje.

''Pretežno sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku. Još u noći i ujutro uz promjenjivu naoblaku na istoku te posebice u Dalmaciji lokalno kiša, a mogući su i izraženi te obilni pljuskovi s grmljavinom. Poslijepodne u unutrašnjosti rijetko može pasti poneki pljusak, a ujutro je ponegdje moguća magla. Vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, prijepodne podno Velebita lokalno s olujnim udarima, od sredine dana prema otvorenom moru u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom od 11 do 16, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna između 23 i 28°C'', najavljuje DHMZ.