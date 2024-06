VIDEO Turisti nisu mogli vjerovati kakav pogled imaju iz apartmana u Puli: 'Zato su cijene bile lude'

Apartmani u Hrvatskoj sve su popunjeniji kako se bližimo ljetu, a dvoje turista iz Brazila imalo je priliku rezervirati jedan u Puli zbog kojega su doživjeli nevjerojatno iskustvo koje će dugo pamtiti. Bukirali su, naime, smještaj u istarskom gradu na dan kada je u Areni nastupala slavna britanska pjevačica albanskog porijekla Dua Lipa, a u koncertu su mogli uživati s – prozora svojeg apartmana.

Video prizora objavili su na TikToku, a njihova snimka ubrzo je postala viralna. – Kad bukiraš put u Hrvatsku pa besplatno dobiješ koncert Due Lipe – našalili su se uz video. – Zato su cijene hotela bile lude – dodali su.

Podsjetimo, pop-pjevačica koja je stekla svjetsku popularnost, 28-godišnja Dua Lipa, održala je prošle nedjelje koncert u pulskoj Areni. Trenutačno je na europskoj turneji Glastonbury te promovira novi album "Radical optimism".

Pred publikom se pojavila s 45 minuta zakašnjenja, a prve riječi koje je publici uputila bile su "Dobra večer, Pula". Zapjevala je svoje najveće hitove, a tijekom pjesme "Be the on" Dua Lipa je na hrvatskom jeziku uzviknula "'Hajmo, ljudi", što je mnoge obožavatelje dodatno oduševilo. – Vidi se da je rođena u Jugoslaviji – komentiralo se ispod snimke na društvenoj mreži TikTok.

Inače, u Areni u Puli ove godine nastupit će još niz planetarno popularnih izvođača. Među ostalima, Hrvati će moći uživati u glasovima Avril Lavigne, Lennyja Kravitza, Jasona Derula, ali i Andreje Bocellija. Tko još nastupa, možete provjeriti ovdje.

