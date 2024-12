VIDEO Tokić Kartelo se oglasio jutro nakon izbora: 'Zna li netko kako se gasi ovaj TikTok?'

''Dobro jutro, zna li netko kako se gasi ovaj Tik Tok? Naime, moj administrator to neće napraviti'' - pitao je svoje pratitelje jutros Niko Tokić Kartelo, kandidat na predsjedničkim izborima koji je završio zadnji na listi od 8 kandidata s 0,88 posto podrške, odnosno 14.409 glasova. Tokić Kartelo već je ranije objavio kako će ugasiti svoje društvene mreže ako ne prođe u drugi krug, a čini se kako se ovom objavom tog obećanja planira i držati.

- Pusa, volim vas sve. Nadam se da vam nisam bio dosadan - završio je svoj video Tokić Kartelo. Neki su mu uskočili u pomoć pa objasnili kako može ugasiti svoj profil, dok su brojni u komentarima zazivali da ostane i da nastavi objavljivati svoj svakodnevni život. ''Mamelo ostani s nama, ma ti si pobjednik za mene legendo'', poručili su mu. Tokić Kartelo se i najnovijom objavom zahvalio svima na podršci, uz snimku iz njegovog stožera koja je postala viralna na mrežama.

''Dragi prijatelji, najavio sam da ću ugasiti sve svoje račune na društvenim mrežama, no prije toga moram objaviti ovu zahvalu. Hvala svima od srca koji ste izašli na izbore i zaokružili broj ispred mog imena. Hvala i onima koji su izašli i glasali za druge kandidate. Kaže se da lošu vlast biraju dobri ljudi koji ne izađu na izbore. Vaši glasovi pokazuju da politika novog povjerenja ima smisla i da je konceptpredsjednika prijatelja nešto što Hrvatskoj treba. Čestitam pobjedniku prvog kruga Zoranu Milanoviću. Čestitam i svim ostalim kandidatima. Velika hvala mojoj obitelji i prijateljima na podršci. Bila je to ''luda vožnja'' u kojoj sam upoznao divne ljude putujući Hrvatskom uzduž i poprijeko. Pokazao sam da ne treba susprezati emocije već ih iskreno pokazivati. Vraćam se uobičajenom životu, poslovnim obavezama, obitelji i unučadi. Budite mi dobro i veselo, volite se i živite! I to bi bilo to. Over and out, vaš Niko'', uputio je posljednju poruku Tokić Kartelo, uz dodatak:

''P.S. mama - uspio sam, bio sam kandidat na kojega možeš biti ponosna!''.