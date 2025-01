VIDEO Teška nesreća: Zrakoplov pao na krov tvornice pa eksplodirao, dvoje mrtvih

Posljednjih tjedana nanizalo se nekoliko velikih zrakoplovnih nesreća, stotine ljudi je umrlo, a sada dolazi vijest o još jednoj. Naime, mali, jednomotorni Vanovom RV-10 zrakoplov pao je na krov tvornice namještaja u južnoj Kaliforniji. Srušio se za manje od dvije minute nakon polijetanja iz općinske zračne luke Fullerton u okrugu Orange. U padu su dvije osobe poginule, a 18 ih je ozlijeđeno, od njih je desetero prevezeno u bolnicu, piše Sky News.

A local pilot and his teenage daughter were the two people killed as a small plane crashes into a Fullerton warehouse. Nineteen others were hurt. New video and audio clues into what sent the plane plunging into the building - Tonight at 11 from ABC7 https://t.co/EWWvjTA6Hq pic.twitter.com/GnNZC5Yus8