VIDEO 'Iran snuje o uništenju Izraela, pa i Zapada. On je sigurnosna prijetnja i za nas'

Boris Havel, profesor s Fakulteta političkih znanosti i stručnjak za Bliski Istok, gostovao je u studiju Večernjeg TV-a povodom posljednjeg napada Irana na Izrael. U emisiji je prokomentirao sukob na Bliskom Istoku, njegovu povijest i mogućnosti razvoja na ostatak bliskoistočnih država.

Za početak, povod nam je napad Irana na Izrael. Kako ocjenjujete taj napad?

- Ovo je jedan u nizu napada, koji su u ovom obliku započeli prije skoro godinu dana, 7. listopada 2023., kada je Hamas iz pojasa Gaze provalio. Kada je oko 6.000 njegovih pristaša provalilo u okolna izraelska naselja i poubijali 1.200 ljudi, oteli u Gazu njih 250 i započeli jednu eskalaciju nasilja, kakva se po pitanju Izraela ne pamti već više desetljeća. To je najveći napad na židovski narod od holokausta kad je ubijeno šest milijuna Židova. To je, također, bio najgori teroristički napad koji je bilo koja država na svijetu u povijesti pretrpjela per capita i Izrael je zatim uzvratio kako bi obranio svoja područja i eskalacija je dalje nastavljena time što je Hezbollah dan kasnije napao galilejska naselja. Iza svih ovih napada stoji Iran. Iran je glava hobotnice koja u ovom trenutku destabilizira, ne samo Izrael, nego i druge dijelove Bliskog Istoka. Iran obučava, financira, tehnološki podupire, propagandno promiče i u konačnici snuje o uništenju države Izrael, pa i Zapada. Iranski režim Izrael naziva malim Sotonom, a Ameriku velikim. Mi kao saveznik Amerike, kao članica NATO saveza, mi smo također pod njihovim radarom, na stanoviti način, a Iran koji je ključni akter agresije prema Izraelu u ovom trenutku je također i za Hrvatsku i za Europu i za Zapad - sigurnosna prijetnja.

Kad mislite da bi mogla doći izraelska odmazda?

- Ja mislim da u ovom trenutku ne bi trebali govoriti o izraelskoj odmazdi, nego o izraelskom odgovornom postupanju prema zaštiti života svojih stanovnika. Dakle, izraelska vojska, država, policija, vlada nastoje zaštiti živote svojih stanovnika od te osovine zla koja se vodi iz Teherana i Izrael će učiniti sve da sačuva živote svojih građana. Izrael želi pokazati da židovski život više nije jeftin. U Drugom svjetskom ratu je napravljen najveći genocid u povijesti, nakon turskog genocida nad Armencima imamo nacistički genocid nad Židovima i danas su Židovi vrlo svjesni opasnosti koja prijeti njihovom narodu. Židovski narod je naviknut na prijetnje koje su zapravo iracionalno, koje nije uvijek lako razborito razumjet i protumačiti. U vrijeme Drugog svjetskog rata, nacistički cilj da ubije što veći broj židova se ponekad kosio s njihovom interesima na bojišnicama, tako da je osobito 1944. godine, kad je njihova vojska okupirala Mađarsku, su predali uporabu tračnica i goleme infrastrukture za prijevoz Židova u koncentracijske logore, premda se ta infrastruktura mogla koristiti u ratne svrhe, tako da su Nacisti gotovo suicidalno htjeli ubiti više Židova. Isto to možemo vidjeti danas na Bliskom Istoku. Radikalne islamističke skupine, vođene iracionalnom mržnjom protiv Židova, su voljne izložiti svoje živote i živote svojih obitelji, pa i države, u cilju da ubiju što veći broj Židova. Nama to zvuči vrlo bizarno, groteskno, iracionalno, ali na Bliskom Istoku to stvarnost već desetljećima. Nekada je to bila stvarnost i u Europi. Židovi znaju da je njihov život tražen i izraelska država razmjerno i odgovorno nastoji zaštititi živote svojih stanovnika, premda je napravila enorman propust 7. listopada kada je dopustila da se sve ovo dogodi.

Što je Netanyahu htio poručiti eliminacijom vođa Hamasa i Hezbollaha?

- Vođe Hamasa i Hezbollaha su s jedne strane organizatori tih zločina, oni su također simboli tih organizacija, tako da je tom eliminacijom svijet oslobođen od ljudi koji su odgovorni i čije su ruke krvave. Jedan dio Hezbollahovih čelnika koje je Izrael ovom sad prilikom maknuo s lica Zemlje su također sudjelovali u ratu u BiH, najvjerojatnije u ratu protiv Hrvata i najvjerojatnije su njihove ruke okrvavljene i hrvatskom krvlju, tako da mi nemamo što puno žalovati za tim ljudima jer se radi o zločincima. Njihovim ubojstvom Izrael je s jedne strane obezglavio te organizacije, a svaka obezglavljena organizacija je oslabljena. S druge strane je Izrael poslao poruku da onaj koji pruži ruku prema Židovu da ga ubije da neće izmaći kazni tako da svi oni koji u budućnosti budu planirali slične stvari morat će živjeti pod pećinama ispod zemlje.

Koja je uloga Hamasa i Hezbollaha?

- Hamas je ogranak muslimanskog bratstva u Palestini. To je revolucionarna džihadistička skupina osnovana u Egiptu 1928. godine s ciljem prevrata na Bliskom Istoku i stvaranja kalifata, koji je ukinut četiri godine ranije. Oni žele ujediniti sav muslimanski svijet u onaj oblik države i državnosti kakav je postojao u ono vrijeme kad je Islam bio najmoćnija politička sila, ili skoro najmoćnija, na planetu. Također žele suzbiti onaj politički oblik koji je Bliskom Istoku nametnut nakon Drugog svjetskog rata nametnut od strane kolonijalnih sila. Muslimansko bratstvo danas je prisutno diljem istoka, negdje djeluje kao politički čimbenik, a negdje kao teroristički čimbenik, poglavito u vidu Hamasa. Međutim, to je važan politički čimbenik koji je dio arapskog i sunitskog svijeta. Islam se dijele na Sunite i Šijite, ali njih je manje. Šijitski je pak Hezbollah. Hezbollah drži jug Libanona, gdje živi arapsko šijitsko stanovništvo, a poveznica s Islamom je pripadnost šijitskoj sljedbi, premda Iranci nisu Arapi, dominantno stanovništvo su Perzijanci, ali je šijitska vjera i sljedba njima zajednička. Možemo konstatirati da Iran kao ni Hezbollah u južnom Libanonu nema nikakvih teritorijalnih sporova s Izraelom, za razliku od Palestinaca. Hamas se s Izraelom spori oko teritorija, gradova, naselja, maslinika, granica, ali ovdje to nije slučaj. Hezbollah, a osobito Iran, nema sporan s Izraelom. Radi se o napadima koji se moraju promatrati iz neke druge perspektive. Hezbollah je nakon 2006. kada je rezolucijom Vijeća sigurnosti se Libanon obvezao da će se područje od granice Libanona i Izraela do rijeke Litanije demilitarizirati, nakon toga Hezbollah ne samo da nije postupio u skladu s međunarodnim naputcima, nego je u tom razdoblju do danas prikupio i redovito ispaljivao na Izrael preko 150.000 raznih projektila od dalekodometnih do balističkih i krstarećih raketa. Što će državi koja nije u sporu sa susjednom državom toliko projektila? Jasno je već iz prvog dodira s podacima da se radi o jednoj opasnoj i agresivnoj skupini čija se prisutnost mora riješiti kako bi Izrael mogao normalno funkcionirati. U ovom trenutku je iseljeno 80.000 Izraelaca sa sjevera i drugih 80.000 iz okolice Gaze, ali sad govorimo o sjeveru. Ti ljudi se ne mogu vratiti nazad dok izraelska vojska koja je ušla u Libanon prije dva dana, ne uništi sposobnost Hezbollaha da sigurnosno ugrozi njezine građane.

Neke arapske zemlje se ne žele uplitati u sukob. Možete li malo više pojasniti koje su to i zašto?

- Niz je arapskih zemalja koje razumiju da je najveća prijetnja današnjem Bliskom Istoku Iran, koji ima svoje proxyje diljem regije, a tu su još šijitske milicije u Siriji i Iraku, zatim šijitska sljedba u Jemenu - Huti i, naravno, Hamas, koji je sunitska organizacija, čime odstupa od profila od ostalih, ali imaju zajednički interes u jednoj eshatološkoj viziji uništenja Izraela i Zapada. Arapske sunitske države razumiju da je Iran postao iznimno agresivan i da kroz nuklearni program namjerava taj svoj utjecaj proširiti i dalje i zato je niz arapskih i sunitskih država koje su potpisale mir s Izraelom. To su Egipat, Jordan, koji sudjeluje u rušenju raketa, pa i Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein i Saudijska Arabija. Neposredni razlog za napad sedmog listopada prošle godine je bio što je Izrael bio na korak potpisivanja mirovinskog sporazuma sa Saudijskom Arabijom, time bi se uvelike oslabila uloga Irana i zeleno svjetlo za taj napad je vjerojatno dao netko iz Teherana, tko je htio zaustaviti taj mirovni proces i nažalost je to uspio. Ja se nadam da će se to vrlo brzo staviti na stol i da će se Saudijska Arabija pridružiti tom sporazumu.

Strahujete li vi od nuklearnog sukoba?

- Iran ima ambiciju izgradnje atomske bombe i Zapad na vrlo nespretne načine pokušava potkupiti Iran da to ne naprave. To je dosad bilo neučinkovito i Iran ustrajava u svojim ambicijama. Moje mišljenje je da bi nuklearni Iran predstavljao egzistencijalnu ugrozu, ne samo za Izrael i stabilne arapske države, nego da bi u sljedećem koraku to svakako bila i ugroza za Europu. Mislim da bi bilo dobro da Europljani imaju više razumijevanja za izraelska upozoravanja na nuklearni Iran. Jedina nuklearna opasnost u ovom trenutku je Teheran i nitko drugi.

Katarski šeik je rekao da što god Izrael napravi ne biva kažnjeno od Zapada, po njemu je to dovelo do kolektivnog genocida u Gazi. Kako to komentirate?

- Katar je država koja služi za utočište i opravdavanje svega što čini Hamas, pogotovo Al-Jazeera koja je glasnogovornik Hamasa. To je medij koji je iznimno pristran i koji donosi dokumente visoke produkcije, ali također i vrlo pristrani, poluistiniti, a ponekad i čiste laži, primjerice da se u Gazi radi o genocidu, a radi se o ratu koji ima niz strašnih žrtava i svaka civilna žrtva je tragedija. Međutim ne može se govoriti o genocidu. Mislim da bi bilo dobro razumjeti da citiranje i navođenje izvora bliskih Al-Jazeeri ne pridonosi rasvjetljavanju ovoga sukoba. No, što pridonosi? Ono što ja predlažem i studentima kad govorim o Bliskom Istoku, to su naravno zapetljani procesi, puno toga se zbiva i ponekad je vrlo teško proniknuti u onaj dominantni motiv, ali moj savjet je uvijek da se sasluša argument one strane koja je uključena u rat. U ovom slučaju kad govorimo o Hamasu i izvornom pokolju koji je napravljen. Oni su 1987. objavili svoju povelju i ja pozivam sve one koji su zainteresirani za onu temu da pročitaju tu povelju. Pogledajte što Hamas kaže sam o sebi. Hamas o sebi kaže ovo: "Palestinsko pitanje i naš sukob s Izraelom je vjersko pitanje i ono se može riješiti samo džihadom", nadalje piše "taj se sukob ne može riješiti pregovorima i ustupcima". Dakle, to je teorijski dokument terorističke skupine Hamas.

Što biste rekli na komentare, koji kažu da Netanyahu povlači neke poteze kako bi poboljšao svoj imidž u javnosti?

- Recite mi jednog političara koji ne povlači poteze da poboljša svoj imidž, ali mislim da je ozbiljna digresija zločin koji je počinjen nad nedužnim Izraelcima pretvarati u neku unutarnju političku izraelsku priču, jer on to nije. Nemojmo zaboraviti da je kod prošlogodišnjeg pokolja ubijeno stotine i stotine Izraelaca. Ja sam prošli tjedan bio na mjestu gdje je bio taj festival i gdje su teroristi Hamasa ušli i poubijali mlade ljude, koji su se došli zabavljati. Oni su na tom istom mjestu ubili i 21 beduina i četvoricu su oteli u pojas Gaze, dakle udarali su i na one koji su surađivali i imali dobre odnose s Izraelcima, a to su vrlo često i drugi Arapi. Što se tiče Netanyahua, on slovi za nositelja ideje desnice i između njega i nositelja ideje ljevice već desetljećima postoje sporovi, a jedan je i postojanje Palestinske države. Palestinska država, na što ukazuju izraelski nositelji ideje da ju ne treba priznati, nikad u povijesti nije postojala, za razliku od izraelske države. Palestina se nigdje ne spominje u Bibliji. Koncept Palestine izmišljen je nekih sto godina kasnije. Narod, država, jezik i kultura nikad u povijesti nije postojao, ali danas nedvojbeno postoji palestinski narod koji treba poštovati i pitanje je kako taj identitet uobličiti politički. Netanyahuovi protivnici su zagovarali stvaranje palestinske države, a on smatra da je to sigurnosni izazovi koji Izrael ne bi mogao apsorbirati. Nakon ovog napada sedmi listopada, Hamas je napravio sve što Netanyahu nije mogao, da uvjere onaj lijevi dio izraelske javnosti kako je palestinska država takva razina sigurnosne ugroze Izraelu da o njoj, u ovom trenutku, uopće ne treba niti razgovarati. Ti mladi ljudi koji su poubijani na festivalu, to su mahom bili lijevo-liberalni sekularni Židovi, koji su čak sudjelovali u različitim akcijama pomoći u Gazi. Dakle, ljudi koji su bili protivnici Netanyahuove desničarske politike i promišljanja i koji su svim srcem zagovarali nastanak države u kojoj će se Palestinci osjećati kao da su doma ti su ljudi poubijani. Danas kad odete u Izrael, ja sam naišao na niz starijih osoba koji mi kažu da su tradicionalno liberalni i sekularni i kako su uvijek podržavali koncept zaustavljanja izraelske okupacije i izgradnje palestinskog društva, ali nakon ovoga što se zbilo to bi bilo suicidalno - i doista bi. Izraelci su se iz Gaze povukli 2005. godine, dakle tamo nema nikakve okupacije. Kad se Izrael povukao iz Gaze, međunarodna zajednica je mislila da će se tu stvoriti neki bliskoistočni Singapur, jer tamo je luka i plodno tlo, ali umjesto toga na izborima je tijesno pobijedio Hamas i na tom području od 2005. godine, mi ne možemo govoriti ni o kakvoj okupaciji. Hamas je na tom malom području izgradio preko pet stotina kilometara podzemnih tunela u kojima su švercali oružje i raketa, izrađivao rakete i planirao ovakav napad. U tim tunelima nema nijednog skloništa za civile. Hamas je potpuno pretvorio to područje kojim je vladao u jedno grotlo zla, jedan bliskoistočni Mordor, iz kojega je to zlo posijao prema Izraelcima, a danas i svoj vlastiti narod izlažu stradavanju. Jedna od ključnih strategija Hamasa, osim infrastrukture terora koju su napravili u pojasu Gaze, jest izlaganje vlastitog stanovništva pogibelji, kako bi se onda kroz medijske slike o stradavanju tih civila polučila medijska pobjeda, jer se ne može polučiti vojna pobjeda protiv Izraela.

Može li Zapad nešto napraviti na Bliskom Istoku? Pogoduje li Rusiji ovakva situacija?

- Rusiji ovakva situacija apsolutne pogoduje. Rusija i Teheran vrlo blisko surađuju i nema dvojbe da je Zapadu u interesu da Izrael iziđe kao jasan pobjednik u ovom sukobu. Važno je ne popuštati Rusiji u Ukrajini, jer bi pobjedonosna Rusija onda nastavila dalje sa svojim agresivnim i osvajačkim ponašanjem i to je vjerojatno točno. Potpuno isto vrijedi i za Iran. Iran koji bi u nekom kontekstu možda uspio sa svojim agresivnim ponašanjem prema Izraelu, tu sigurno ne bi stao. Sljedeća na putu bi bila Saudijska Arabija, pa potom i druge države. Svakako Zapad treba biti oprezan, Zapad ima velik utjecaj na procese koji se ondje zbivaju, među njima je svakako i diplomatski. Hrvatska kad se radi o sudjelovanju u međunarodnim forumima i kad se radi o ruskoj agresiji na Ukrajini i kad se radi o sukobu na Bliskom Istoku, naša Vlada radi odličan posao.

Kako vi vidite budućnost sukoba?

- Bliski Istok je vjerojatno najpredvidljiviji dio planeta. Ondje se najčešće događaju procesi i rješenja koja su se najmanje očekivala. Dakako da se nadamo kraju sukoba i da će prestati razaranje i ratovi, da će doći život i prosperitet, stabilna društva i dobri odnosi između tih društava na korist te regije i ostaloga svijeta, ali da bi se došlo do toga nužno je zaustaviti teheranski režim i terorističke skupine koje taj režim potpiruje, financira, nadahnjuje i huška na druge političke čimbenike na Bliskom Istoku.

