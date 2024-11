VIDEO Stipo Mlinarić Ćipe: 'Kao vukovarski branitelj imam pravo reći da SDSS nije dobrodošao u kolonu. Nije to moj hir'

Približava se tužna obljetnica pada Vukovara. Što očekuje u ponedjeljak u Vukovaru u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a govorio je potpredsjednik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe. Kazao je kako očekuje da Kolona sjećanja protekne dostojanstveno, ali i otkrio da će u njoj u organizaciji studentskih katoličkih centara mladi studenti nositi majice s imenima svih poginulih i nestalih u Vukovaru, njih 2650. Prošle godine obilježavanje pada grada proteklo je pak u znaku HOS-a, dizale su se tenzije prenaglašenim slovom "U" u riječi Vukovar na službenom plakatu. Mlinarić kaže razlog tomu nikako nije bila činjenica da je slijedila izborna godina. - U Kninu se dogodio incident, poniženi su naši suborci, ljudi iz HOS-a. Mi smo im dali počasno mjesto u koloni, da idu iza barjaka vukovarskih branitelja - kazao je Mlinarić dodavši kako su prenaglašeno slovo U u nazivu Vukovar vidjeli samo oni kojima slovo "U" uvijek "upadne u oko" poput, kako je kazao, Milorada Pupovca. Objasnio je i zbog čega SDSS, kako je kazao, u ponedjeljak nije dobrodošao u Vukovar iako je gradonačelnik Ivan Penava, ujedno i šef DP-a, kazao kako su dobrodošli svi. Mlinarić kaže kako Penava mora imati širinu jer, osim što je predsjednik Domovinskog pokreta, je i gradonačelnik Vukovara.

- Ali ja kao vukovarski branitelj imam pravo reći da SDSS nije dobrodošao u kolonu. Nije to moj hir. Ta stranka ne priznaje hrvatsku državu. Oni rade performans dan prije obljetnice pada i oplakuju oslobođenje Hrvatske. Nikad SDSS nije došao u kolonu istinski, da kaže da je u Vukovaru počinjen stravičan zločin, da su ubijeni ranjenici, na tisuće ljudi. SDSS to nikad nije napravio i zato je Domovinski pokret izbacio SDSS iz vlasti - kazao je Mlinarić.

Na pitanje kako točno misli spriječiti bacanje vijenaca u Dunav od strane SDSS-a 17. studenog, kako je najavio, kazao je kako garantira da toga biti neće. Sa svojim prijateljima i suborcima stati će, ako treba, kazao je, u živi lanac i dok god je vukovarskih branitelja neće dozvoliti da se izjednačava žrtva i agresor. Komentirao je i savjet bivše premijerke Jadranke Kosor svim kandidatima za predsjednika države da u Vukovar ove godine u kolonu ne idu da ne bi bila iskorištena za potrebe kampanje. Ne slaže se s time te je pozvao sve kandidate da naprave upravo suprotno. - Ali bez politikanstva, bez izjava u koloni i bez kampanje. Apeliram i na medije da ne uzimaju izjave taj dan od kandidata - kazao je Mlinarić. Na pitanje hoće li aktualni predsjednik Zoran Milanović, kao i lani, cijelu kolonu prohodati uz gradonačelnika Vukovara Ivana Penavu ili će ove godine uz Penavu biti HDZ-ov i DP-ov kandidat za predsjednika države Dragan Primorac kazao je kako ne zna s kim će gospodin Penava hodati u koloni, kao što ne znam ni s kim će on hodati u koloni. A za hodanje Penave i Milanovića lani kazao je kako to niti je bilo smišljeno niti namješteno kao što to neće biti ni ove godine.

Na pitanje je li u predizborne svrhe već iskorišten Generalski zbor koji je kandidata Dragana Primorca, 30 godina nakon rata, proglasio počasnim članom usred kampanje Mlinarić je kazao kako je to jedna beznačajna udruga bez težine, ali i da se to moglo napraviti ranije. - Naravno da to nije trebalo napraviti sada - kazao je. Za afere vezane za Primorčeve stanove koje izlaze u medije Mlinarić je kazao kako Domovinski pokret ne trpi nikakve marifetluke te podsjetio na slučaj njihovog bivšeg zastupnika Stjepe Bartulice kojeg su pozvali da objasni svoju imovinsku karticu. Što se tiče objašnjenja Dragana Primorca o stanu u Splitu Mlinarić je kazao kako mu njegova objašnjenja nisu djelovala dovoljno dobro.

Kazao je i kako misli da Primorac ima šanse ući u drugi krug i pobijediti Milanovića, ali i da bi sigurno mogao imati bolju kampanju od ove koju vodi. Na pitanje hoće li i svi glasači Domovinskog pokreta glasati za Primorca kazao je da su mu oni javno potporu dali, ali i uputio kritiku na račun stranke DOMINO koju vodi bivši kolega Marijo Radić kazavši kako su "gurnuli" u utrku kandidatkinju Branko Lozo iako ne može dobiti više od 2% glasova. - To je zapravo mrvljenje te desne scene od centra prema desno. To namjerno radi to Mario Radić i ta njegova ekipa - kazao je Mlinarić. No ne boji se da bi glasači Domovinskog pokreta mogli glasati za kandidatkinju Lozo. Svi dobro poznaju, kaže, tko je Mario Radić. Odgovorio je Radiću i na njegovu izjavu da je Mlinarić "mali od kužine i da DP nikada više neće doći na vlast".

- Mali od kužine otišao je na izborima u desetu izbornu jedinicu gdje sam bio pet puta na ljetovanju s obitelji svojom. I uzeo sam preferencijalno skoro deset tisuća glasova. Mario Radić koji ima sve novce ovog svijeta dobio je duplo manje od mene preferencijalnih glasova-kazao je Mlinarić.

U emisiji je govorio i o lokalnim izborima kazavši kako još nisu počeli razgovori sa HDZ-om oko zajedničkog izlaska u nekim dijelovima Hrvatske. Rekao je da će se osim o zajedničkom izlasku na izbore u Vukovaru razgovarati i o Zagrebu i Dalmaciji, a na pitanje hoće li DP zadržati Vukovar samovjereno kaže da hoće, bilo uz potporu HDZ-a, bilo bez nje.