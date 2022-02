VIDEO Ruski radikal koji je surađivao s Arkanom prošle godine kazao: 'Rat će početi 22.2. 2022.'

Ruski predsjednik Vladimir Putin priznao je u ponedjeljak dvije odmetnute proruske regije na istoku Ukrajine i potom zapovjedio ruskoj vojsci da odmah tamo krene u "operaciju očuvanja mira", što je izazvalo oštre osude Zapada i pojačalo strahove da je rat na pomolu.

Zasad je nejasno hoće li ulazak ruske vojske u samoproglašene republike značiti i početak invazije na Ukrajinu. Još nije poznato kakva će biti brojnost ruskih "mirovnjaka" i kakva će im biti zadaća.

Osude sa Zapada nije trebalo čekati. EU, NATO, SAD, UN istog su mišljenja - Putinova odluka kršenje je međunarodnog prava i ukrajinskog suvereniteta.

Međutim, čini se da je ultra nacionalistički ruski političar i predsjednik Demokratske stranke koju se povezivalo s ostavštinom KGB-a, Vladimir Žirinovski, predvidio početak službenog sukoba Zapada i Rusije.

Who needs CIA intel when you have Zhirik? (Speaking on 27 Dec)



"At 4am on 22 Feb you'll feel [our new policy]. I'd like 2022 to be peaceful. But I love the truth, for 70 years I've said the truth. It won't be peaceful. It will be a year when Russia once again becomes great." pic.twitter.com/MUZtuZI1is