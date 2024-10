VIDEO Ruski lansirni sustavi u stanju pripravnosti: Navodno testiraju borbene rute

Sustavi za lansiranje nuklearnog oružja postavljeni su na "borbene patrolne rute" u Rusiji, izvijestili su državni mediji u toj zemlji. Novinska agencija Tass objavila je video koji navodno prikazuje lansirni sustavi za interkontinentalne balističke rakete (ICBM) Jars u Novosibirsku.

Na snimci je prikazan prijevoz oružja iz skladišta, a Tass navodi da se radi o "provjeri spremnosti ljudstva i opreme za dugoročne dužnosti". Newsweek je kontaktirao rusko ministarstvo obrane za komentar, no još nisu odgovorili. Jars RS-24 je strateški nuklearni projektil dometa do 12.000 km i preciznošću do 250 metara.

Prva pukovnija Jars RS-24 koja se sastoji od tri bataljuna koristi se od 2011. godine, a dvije bojne druge pukovnije stupile su na dužnost prošlog prosinca. Prema ruskim medijima, provode se zadaće "testiranja manevarskih radnji na rutama borbene patrole" te vježbe maskiranja i suočavanja s diverzantskim i izviđačkim skupinama.

