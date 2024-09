VIDEO Roko u kući na Šolti snimio gigantsko gnijezdo stršljenova: 'Visok je 1,6 metara, možda uđemo u Guinnessa'

Na Šolti, u Srednjem Selu, otkriveno je gigantsko gnijezdo stršljena. Promjer mu je 60 centimetara, a visok je nestvarnih 1,6 metara. Ogromno gnijezdo pronašao je Šoltanin Roko Bezić, koji je s prijateljem išao u vikendicu jedne gospođe kako bi joj očitao potrošnju struje.

U staroj kući, koja se nalazi u centru Srednjeg Sela, nitko nije boravio godinu dana, a toliko je vjerojatno trebalo stršljenovima da izgrade ovaj 'neboder'. "Tko zna, možda uđemo u Guinnessovu knjigu rekorda. Metar šezdeset i promjera 60. Dobar je. Znači, Šolta. Eto, ako će ga tko doći izgledat, to nam je dogodine u ponudi otoka", našalio se Bezić na svojem Facebook profilu, gdje je objavio video gnijezda.

Inače, zbog klimatskih promjena i blagih zima u prirodi je sve više stršljenova, opasnih insekata čiji ubod kod ljudi može izazvati ozbiljne alergijske reakcije te čak dovesti i do smrti. U kontinentalnom dijelu Hrvatske ove ih godine ima jako kao nikada prije, ispričao je Patrik Šantalab, zaposlenik Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije koji posljednjih pet godina lovi stršljenove i druge opasne insekte.

"Stršljenovi rade gnijezda na skrovitim mjestima, najčešće na tavanima, ispod greda ili u kutovima. Često ih nalazimo i u blizini stabala jorgovana, čiji miris i nektar jako vole. Da bi ih se eliminiralo, potrebno je uništiti gnijezdo. To je garancija da ste ih se riješili u potpunosti jer se u pravilu nikada ne vraćaju na mjesto gdje im je gnijezdo jednom uništeno", kaže Šantalab koji za uništavanje opasnih insekata koristi posebnu kombinaciju otrova kojima prska mjesta na kojem se zadržavaju.

Dodaje kako ljudi često sami kreću u akciju uništavanja stršljenova, što je vrlo opasno. "Ne postoji test koji bi pokazao je li netko alergičan na ubod stršljena. To možete znati tek nakon što vas ubode. A ako jeste alergični, to može biti kobno te dovesti do gušenja i smrti. Upravo zbog toga i ja na intervencije nosim posebno nepropusno odijelo, rukavice i pokrov za glavu. Bez takvog odijela lov na stršljenove je ludost", kaže Šantalab.

Samim time što, kaže, u jednom gnijezdu zna biti između 300 i 400 jedinki koje će svaki pokušaj da se njihov dom uništi uznemiriti te ih natjerati da ga brane. Bjelovarski lovac na stršljenove kaže da njega u ovih pet godina nije ubo ni jedan stršljen pa ni on sam ne zna je li alergičan. No, zna za mnoge slučajeve kada ljudi nisu bili te sreće i koji su zbog alergijske reakcije izgubili život.

Simptomi alergije na histamin, koji se nalazi u otrovu stršljenova, kreću se od crvenila i boli na mjestu uboda, preko osipa, mučnine i povraćanja, pa sve do gušenja. "Bez obzira na to imate li simptome ili ne, u slučaju da vas ubode stršljen, svakako potražite liječničku pomoć. U takvim situacijama nije poželjno riskirati jer svako odugovlačenje može biti kobno", savjetuje Šantalab.

