VIDEO Roditelj iz škole užasa: 'Moje dijete je prestrašeno. Ne zna što se dogodilo'

"Policija je došla i okružila školu. Ispada da je neki počinitelj, nama nepoznat, upao u školu, izveo učiteljicu i nekoliko djece", ispričao je roditelj djeteta 3. razreda OŠ Prečko u kojoj se dogodio stravičan napad. Vidjeli smo da je došla policija, nismo vidjeli što je. I onda smo došli do policajca koji je rekao da je neki počinitelj tu, da je pobjegao u ambulantu. Da je škola sigurna, da ima ozlijeđene djece, da ima teško ozlijeđenih", dodao je. On je do svog djeteta došao.

"Prestrašeno je. Ne zna što se dogodilo. Osim iz tog razreda, druga djeca nisu vidjela tog napadača", dodao je. "Danas 20. prosinca oko 9.50 sati, 19- godišnji hrvatski državljanin je oštrim predmetom u odgojno-obrazovnoj ustanovi na području Prečkog ozlijedio učiteljicu i nekoliko učenika. Napadač je pod nadzorom policije. Ozlijeđenim osobama se pruža liječnička pomoć. Od posljedica ozljeda jedno dijete je preminulo", objavila je zagrebačka policija.

