VIDEO Razorni izraelski udari na centar Bejruta. Snimljena serija ogromnih eksplozija

Najmanje osam eksplozija potreslo je južno predgrađe Bejruta kasno u subotu, uključujući i područje u blizini zračne luke, nakon što je izraelska vojska upozorila stanovnike da napuste te lokacije, objavio je Reuters.

Udari su uslijedili nakon višednevnog bombardiranja predgrađa Bejruta, koja se smatraju uporištem oružane skupine Hezbolah koju podupire Iran, pri čemu je ubijen njen dugogodišnji vođa Sajed Hasan Nasralah, a možda i njegov potencijalni nasljednik Hašem Safiedine.

Tonight we hit a number of quite massive missile storage sites in Beirut… but not just any missiles. We hit Hezbollah’s ballistic missiles. And the scale of secondary explosions was almost literally off the Richter Scale.



