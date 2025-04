FOTO Oči cijelog svijeta uprte u Vatikan: Rim pod neviđenim mjerama sigurnosti. Dan žalosti i u Hrvatskoj

Pogledi cijeloga svijeta danas će biti usmjereni u Rim gdje je za 10 sati zakazan jedan od najvećih ispraćaja u ovome stoljeću. Sprovod pape Franje pratit će, procjenjuje se, više stotina tisuća ljudi na ulicama Vatikana i Rima. Dan uoči sprovoda, tisuće pripadnika žurnih službi brusilo je posljednje detalje subotnje ceremonije na kojoj će biti 182 delegacije sa šefovima država i vlada iz cijeloga svijeta, među njima i deset monarha. Delegacije država sjedit će abecednim redom imena njihovih zemalja na francuskom, objavio je na briefingu za novinare ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Matteo Bruni koji je kazao da je do petka prijepodne 2700 novinara akreditirano za ispraćaj Svetog Oca, a tijekom poslijepodneva još stotine zahtjeva bile su u obradi.

"Argentinska delegacija koju predvodi predsjednik Javier Milei bit će u prvom redu na sprovodu pape. Delegacije šefova država bit će desno od oltara. Nakon Argentine bit će Italija" dodao je Bruni. Sprovod će predvoditi dekan Kardinalskog zbora, 91-godišnji kardinal Giovanni Battista Re. Misa tijekom koje će biti više pjevanih dionica, propovijedi i homilija o papinu životu trajat će oko dva sata, a oko podneva lijes s tijelom iznijet će se kroz "vrata smrti" lijevo od oltara Bazilici sv. Petra, dok će zvoniti pogrebno zvono teško 10 tona.

Pogrebna povorka do Bazilike Santa Maria Maggiore, trajat će otprilike pola sata i neće proći kroz Trg sv. Petra, već sporednom ulicom do rijeke Tiber i dalje prema jugu, pored Piazze Venezije u samom povijesnom središtu grada te impozantnog Koloseja. Ruta duga šest kilometara isplanirana je tako da papa Franjo u svojem posljednjem putovanju prolazi pored najljepših rimskih znamenitosti. Pratit će ga crkvena zvona, ali i stotine tisuća vjernika na ruti koju je policija od četvrtka počela ograđivati. Više od 500 komunalnih djelatnika s 200 vozila čisti rimske ulice, a pauk-služba uklanja automobile kako bi sve bilo "kao po špagi". Na trgu će biti 11 medicinskih stanica, a hitna pomoć bit će pojačana s još 52 vozila.

Tisuće volontera dijelit će boce vode i pomagati okupljenima. Napravljeni su i hitni koridori, sve će se snimati helikopterima iz zraka, a policija će biti na svakom koraku.. Nello Musumeci, talijanski ministar civilne zaštite, rekao je da je vlada procijenila da će sigurnosna operacija koštati najmanje pet milijuna eura, ne uključujući ostale troškove sprovoda. Podsjetimo, anonimni dobrotvor plaća troškove Franjina sprovoda, a papino tijelo u Bazilici dočekat će siromasi, a posmrtne ostatke primit će jednostavna grobnica od mramora iz talijanskog gradića odakle su Franjini preci emigrirali u Italiju. Vjernici će papin grob moći obići već od sutra, a više od 150 tisuća njih satima je stajalo u redu i u prvih 48 sati od otvaranja lijesa posjetilo Baziliku sv. Petra. Ondje smo susreli i prvu hrvatsku redovnicu, članicu vatikanskog Dikasterija za komunikacije s. Ninu Benediktu Krapić.

"Sveti Otac prije svega je nama vjernicima, očinska figura i ono po čemu ću ga ja pamtiti je milosrđe, odnosno ja bih rekla da je on jako dobro reflektirao karakteristiku koju Bog ima, a to je Božje milosrđe i to je meni kao redovnici jako značajno zato što je on vratio taj jedan redovnički mentalitet u fokus Crkve", istaknula je i dodala kako je vratio temeljne evanđeoske vrednote ljubavi prema drugima i zajedništva.

"On je čovjek koji je živio za biti među ljudima i donijeti Krista među ljude. Ta njegova ljubav prema ljudima koja se u svemu očitovala, a s druge strane, naravno šale. Razbijao je institucionalne slike pape. U komunikacijskom smislu bio je skroz autentičan. Crkvi je doista potrebna takva komunikacija, neposredna i otvorena. On je snimao videe, selfie, bio na društvenim mrežama, bio je otvoren za popkulturne formate i intervjue, bio je jedan od nas" naglašava s. Krapić.

Čeka se nasljednik

Nakon današnjeg sprovoda i dana žalovanja, Vatikan čeka konklava i izbor novog poglavara, no hrvatska redovnica ne dvoji. "U ovakvim trenucima postanete apsolutno svjesni da Bog vodi Crkvu. Nema tu kalkulacija, nema tu nekog ljudskog elementa ili izračunavanja tko će, što će itd... Bog nam je dao papu Franju za ovo vrijeme u kojem smo bili. Pozvao nas je svakoga osobno da vidimo što to Božje reflektira papa Franjo i kako mi možemo biti bolji ljudi. Svi smo apsolutno uvjereni da će nam Gospodin sada dati nasljednika koji će isto tako biti papa za vrijeme koje je pred nama", zaključila je naša sugovornica.

