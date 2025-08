VIDEO Rafalei oduševili na probi za 30. obljetnicu Oluje: Pogledajte prelet iznad kninske tvrđave

U Kninu od ranog jutra traju intenzivne pripreme za sutrašnje obilježavanje jednog od najvažnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti – Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja . Održane su generalne probe ključnih dijelova svečanosti, uključujući polaganje vijenaca na Trgu Oluje, program na stadionu NK Dinara te svečani dio na kninskoj tvrđavi. Poseban trenutak obilježila je i današnja proba preleta višenamjenskih borbenih aviona Rafale, koji su se nadnijeli nad Kninom. Spektakularni kadrovi preleta dodatno su podigli iščekivanje sutrašnje proslave. Ministar obrane Ivan Anušić na društvenim mrežama je objavio video preleta snimljen iz perspektive pilota.

Rafalei su izazvali posebno veliko oduševljenje publike i na velikom vojnom mimohodu održanom 31. srpnja u Zagrebu kada ih je nebom preletjelo čak devet. Taj iznenađujući trenutak pretvorio se u vrhunac mimohoda, a snažan zvuk i precizna formacija zrakoplova izazvali su ovacije okupljenih građana. Rafale, dvomotorni borbeni avion 4,5+ generacije koji proizvodi francuska tvrtka Dassault Aviation, svrstava se među najmodernije borbene letjelice današnjice. Opremljen je naprednim napadno-navigacijskim sustavima, radarom RBE2 nove generacije i visoko integriranim sustavima senzora i samozaštite. Zahvaljujući mogućnosti nošenja širokog spektra naoružanja zrak-zrak i zrak-površina, kao i vanjskim spremnicima goriva, Rafale postiže taktički radijus do 1800 kilometara, odnosno dolet do 3700 kilometara. Njegovo održavanje temelji se na modelu "On Condition Maintenance", koji omogućuje visoku operativnu dostupnost uz minimalno logističko opterećenje.

Sutrašnji svečani program u Kninu započinje u 8:45 polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred Spomenika hrvatske pobjede "Oluja 95". U 9:40 sati predviđen je početak središnje svečanosti na stadionu NK Dinara, a u 10:15 planirana su prigodna obraćanja visokih državnih dužnosnika. Program će završiti u 12:00 sati svetom misom za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje tijekom Domovinskog rata. Na obilježavanju će, uz druge članove Vlade sudjelovati i premijer Andrej Plenković te ministar obrane Ivan Anušić.

S obzirom da Hrvatsko ratno zrakoplovstvo provodi intenzivne letačke pripreme na području Šibensko-kninske županije, građanima se napominje kako se u okolici Knina može očekivati pojačana buka. Aktivnosti će se odvijati u razdoblju od 2. do 5. kolovoza 2025. godine, a uključuju letove helikoptera i borbenih aviona. Ministarstvo obrane također je pozvalo vlasnike bespilotnih letjelica da u navedenom razdoblju ne koriste dronove na području Grada Knina. Ova mjera uvedena je iz sigurnosnih razloga, u skladu sa zakonskim propisima, kako bi se osigurala nesmetana provedba svečanog programa i letačkih aktivnosti.