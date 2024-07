VIDEO Pogledajte spektakularnu snimku iz kokpita Rafalea: Hrvatski pilot okrenuo moćni avion za 360 stupnjeva

Tijekom posljednjih mjeseci piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) provodili su letačke aktivnosti nad cijelim teritorijem Republike Hrvatske, a slična dinamika ovakvih aktivnosti očekuje se i u nadolazećem razdoblju. Naime, piloti Rafala nastavljaju svoju obuku na ovim moćnim avionima, a koja je započela u prvom kvartalu 2023. u Francuskoj te su tim povodom svim hrvatskim građanima poslali poruku.

"Dragi sugrađani, buka koju čujete prilikom leta naših aviona Rafale je zvuk koji čuva hrabro izborenu hrvatsku slobodu. Raduje nas što će u idućim danima, mjesecima i godinama taj zvuk biti sinonim za sigurnost Hrvatske i svih njenih građana u svako doba dana i noći. Lijep pozdrav od pilota 191. Eskadrile lovačkih aviona", poručio je pilot Rafalea.

Tako će i danas, u utorak 23. srpnja, u okviru planiranih zadaća piloti 191. eskadrile lovačkih aviona u vremenu od 14:00 do 19:00 provoditi redovite letačke aktivnosti, tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida, odnosno pojačana buka, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera, i to na području Ličko-senjske, Zadarske, Istarske i Primorsko-goranske županije. Također, provodit će se i noćni letovi od 21:00 do 23:00, tijekom kojih se može očekivati pojačana buka na području Slavonije, Istre, Banovine i Like.

"Svjesni činjenice kako njihovo daljnje usavršavanje često podrazumijeva i neugodnu buku, piloti Rafala poslali su svim hrvatskim građanima poruku s nadom i uvjerenjem kako ćemo svi zajedno nastaviti jačati sigurnost i čuvati mir naše Domovine. Ističemo da Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova u skladu s regulativom i pravilima koja reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj", objavio je MORH.

