MORH odgovorio Milanoviću: 'Vojnici su u njegovu mandatu doslovno skapavali, ukinuli su im čak juhu i salatu'

Ministarstvo obrane (MORH) reagiralo je na izjave Ivice Olujića, savjetnika za obranu predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića. On je, kažu, "iznio niz zlonamjernih i netočnih teza kako bi stanje u Oružanim snagama RH i Ministarstvu obrane prikazao u negativnom kontekstu".

"Zanimljivo je da savjetnik za obranu u ovom tonu govori tek koji tjedan nakon što je njegov šef, predsjednik Milanović, objavio da će se ponovno kandidirati za predsjednika RH. Nije teško zaključiti da savjetnik na ovaj način istupa motiviran i inspiriran početkom neslužbene kampanje predsjednika Milanovića. Pitamo se što je savjetnik za obranu, kao i njegov nadređeni, ujedno i Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović, konkretno učinio za Hrvatsku vojsku? Štoviše, prisjećamo se da se upravo SDP-ova vlada koju je predvodio tadašnji premijer Milanović pamti kao ona koja je revno rezala materijalna prava vojnika. Primjerice, upravo u mandatu te SDP-ove vlade 2013. godine vrijednost koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe umanjena je za tri posto", pišu.

Rezali su i niz drugih prava, poručili su. Kažu da je Olujić u vrijeme Milanovićeve vlade bio je načelnik Uprave za logistiku Glavnog stožera te da je tada provodio mjere uštede. "Odnosno rezao je prava Hrvatske vojske u svim područjima. Dovoljno je istaknuti da se u rezanju išlo tako daleko da su određenim kategorijama u Hrvatskoj vojsci ukinute čak juha i salata u obroku. Pa kad savjetnik Olujić govori o skapavanju, jasno je u čijem su mandatu pripadnici HV-a doslovno skapavali", naveli su dalje.

Pohvalili su potom aktualnog ministra obrane. "U dosadašnjem mandatu ministra obrane Ivana Anušića značajno su podignuti standard života i materijalna prava hrvatskih vojnika. Nastavljena je i značajna modernizacija i opremanje Hrvatske vojske. Porastom vojnih koeficijenata početkom ove godine, i to najviše vojničkih i dočasničkih koji su bili i najniži (u prosjeku 43 posto) plaće svim djelatnim vojnim osobama porasle su u prosjeku 30 posto. Materijalna prava i standard pripadnika Hrvatske vojske prioritet su Ministarstva obrane i vlade RH", nastavili su, dodajući da su osim plaća, porasle i naknade za Dragovoljno vojno osposobljavanje. "One umjesto 700 sada iznose 900 eura. Porasle su do 30 posto i dnevnice pripadnika Oružanih snaga koji sudjeluju u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krizu, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu. Podignuta je i dob za umirovljenje vojnika i mornara s 45 na 50 godina."

"Ministar Anušić jasno je poručio da rezanja proračuna MORH-a u smislu daljnje modernizacije Hrvatske vojske i prioritetnih nabava naoružanja neće biti. Standard hrvatskih vojnika nastavit će se podizati, a neosporna je činjenica da su materijalna prava hrvatskih vojnika najviše porasla upravo u zadnjih osam mjeseci", poručiil su.

Bilježe, kažu, povećan interes za služenje Dragovoljnog vojnog osposobljavanja. "U prvih pet mjeseci ove godine za dragovoljno vojno osposobljavanje prijavio se 451 kandidat, dok smo u cijeloj 2023. godini imali prijavljenih 616 kandidata, a u 2022. – 568 kandidata. Dakle, u prvih pet mjeseci ove godine već je prijavljeno 73 posto u odnosu na cijelu 2023. godinu. Isto tako, u odnosu na 2022. dosegli smo u pet mjeseci 79 posto prijavljenih. I porast broja zainteresiranih za Dragovoljno vojno osposobljavanje, što je prva stepenica za zapošljavanje u Hrvatskoj vojsci, događa se nakon što smo podigli standard i materijalna prava hrvatskim vojnicima. Kontinuirano provodimo i promociju Hrvatske vojske kako bi javnost bila upoznata sa svim mogućnostima i prednostima zapošljavanja u vojsci", pišu u MORH-u.

"Ministar Anušić obišao je gotovo sve vojarne i upoznao se s uvjetima rada i života vojnika. U osam mjeseci, složit će se svi, nemoguće je riješiti baš sve izazove s kojima se pripadnici Hrvatske vojske susreću. Ali najveći dio izazova ili je riješen ili je u postupku rješavanja. Kako bi se promovirao vojni poziv i kako bi što više mladih ljudi prepoznalo upravo Oružane snage kao svog poslodavca, u najavi i planu su i dodatne mjere kojima će se uvjeti rada u HV-u dodatno poboljšati.

Kada je riječ o modernizaciji Hrvatske vojske, nabava 12 višenamjenskih borbenih aviona Rafala, od kojih je šest predano Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, a idućih šest u Hrvatsku stižu do proljeća iduće godine, najveće je ulaganje ikad u sposobnosti HV-a. Zahvaljujući vladi RH, Hrvatska ima najmodernije lovačke avione.

S novim čuvarima hrvatskog neba – hrvatsko nebo, kopno i more nikad nisu bili sigurniji, a time i svi građani Hrvatske. Rješava se i problem nabave i isporuke obalnih ophodnih brodova. Iako su obalni ophodni brodovi ugovoreni još 2014. godine tek je angažmanom i inicijativom ministra Anušića proljetos riješeno da prvi od preostala četiri broda iz serije Hrvatskoj ratnoj mornarici bude isporučen krajem ove godine.

Hrvatska vojska modernizira se i nabavom dodatnih osam helikoptera Black Hawk, vozilima Bradley i Patria, odnosno provode se nikad veća ulaganja i sustavna modernizacija sposobnosti svih grana Oružanih snaga RH. Proračun MORH-a od 2016. godine do danas rastao je za 122 posto i najveći je od Domovinskog rata. Kada je riječ o uvođenju temeljnog vojnog osposobljavanje, model će uskoro biti prezentiran vladi RH, a s njim će na vrijeme biti upoznat i predsjednik RH u skladu s Ustavom i zakonom", zaključili su u priopćenju.

