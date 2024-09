VIDEO Pogledajte kako su Ukrajinci dronovima uništili ruska skladišta streljiva

Ukrajinske bespilotne letjelice uništile su noćas ogromna skladišta municije u mjestu Toropets koje se nalazi u ruskoj Tverskoj oblasti, oko 500 kilometara udaljeno od ukrajinske granice. Video snimke pokazuju ogromne eksplozije koje traju satima nakon napada.

Ovo je već treći napad bespilotnim letjelicama tijekom rata na vojnu jedinicu 54169, na čijem se teritoriju nalaze spomenuta vojna skladišta, i to najuspješniji do sada. Ukrajinski izvori navode kako su tamo bile uskladištene rakete, uključujući S-300, S-400, "Iskander" i KN23. No, to nije moguće neovisno provjeriti.

Ukrajina je objavila kako je ovo najveće skladište streljiva koje je uspjelo pogoditi tijekom cijelog rata. Površina je oko 7,76 kvadratnih kilometara. U njemu je bilo pohranjeno do 30.000 tona raznog streljiva.