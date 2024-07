VIDEO Ovako izgleda zrakoplov nakon snažnih turbulencija: Ozlijeđeno 30 osoba, avion hitno morao sletjeti

Let aviokompanije Air Europa za Urugvaj pogodile su snažne turbulencije u kojima je ozlijeđeno 30 osoba, zbog čega je zrakoplov hitno sletio u Brazil, prenosi u ponedjeljak BBC. Boeing 787-9 Dreamliner zrakoplovne kompanije Air Europa letio je iz Madrida u Montevideo kad je došlo do incidenta u zraku, priopćili su iz kompanije.

Let UX045 na putu prema urugvajskoj metropoli skrenut je u zračnu luku Natal na sjeveroistoku Brazila, napisala je španjolska kompanija na X-u. Navedeno je i da putnici koji su zadobili ozljede "primaju pomoć".

Air Europa Boeing 787-9 (EC-MTI, built 2018) safely diverted to Natal-Intl AP(SBSG), Brazil after flight #UX45 from Madrid to Montevideo, Uruguay encountered severe turbulence during cruise flight at 36000 ft. leaving at least 30 persons injured and aircraft interior damaged.… pic.twitter.com/d51i9HFRJu