'Vjetrovi Santa Ane' raspirili vatru koja guta i vile hollywoodskih zvijezda

– Kuća nam je bila puna dima, bilo je nepodnošljivo, a onda je policijski automobil s razglasom kružio i upozoravao: 'Evakuirajte se odmah'. Evakuacija je bila kaotična, ulice su bile pune srušenih stabala i grana – prepričala je ovu scenu za CNN stanovnica Pasadene Bobbie Oliver. Ona je jedna od više od 30.000 ljudi koji su evakuirani iz svojih domova u Los Angelesu, kojim hara nekoliko šumskih požara, a koji su se proširili do grada.

Prije izbijanja požara državni meteorološki zavod izdao je najviše upozorenje za ekstremne uvjete u većem dijelu okruga Los Angelesa od utorka do četvrtka. Naime, zbog niske vlage i suhe vegetacije te manjka kiše, uvjeti su bili idealni za širenje požara i dogodio se crni scenarij. Na ulicama je zavladao kaos, brojne su kuće uništene, kako tvrde dužnosnici, spaljeno je gotovo 3000 hektara površine u četvrti Pacific Palisades između obalnih gradova Santa Monice i Malibua. Područje je to u kojem stanuju i mnoge filmske i glazbene zvijezde. U jednom je trenutku poznati glumac iz filma Policijska akademija Steve Guttenberg pomagao u pomicanju automobila s ulica kako bi vatrogasci mogli proći.

– Veoma je važno za sve da se udružimo i da se ne brinete za osobno vlasništvo. Uzmite svoje bližnje i bježite – poručio je pred kamerama. Naime, u valu evakuacije iz grada ljudi su ostavljali automobile, kasnije su ih buldožeri gurali s cesta ne bi li oslobodili puteve hitnim službama. Na videosnimkama se čuje škripanje metala, razbijanje stakala i paljenje alarma na automobilima.

Čelnica vatrogasaca u Los Angelesu Kristin Crowley rekla je da je bilo ugroženo više od 25.000 ljudi u 10.000 domova, dok je više od 220.000 kućanstava i poduzeća u okrugu Los Angelesa bilo bez struje. Dodatni problem u cijeloj priči radio je vjetar koji je na neko vrijeme prizemljio kanadere. Protupožarni zrakoplovi uzimali su vodu kako bi gasili kuće, ali to nisu mogli raditi sustavno pa je vatrogascima bilo gotovo nemoguće cijelu situaciju staviti pod kontrolu. U jednom su trenutku objavili da se samo fokusiraju na spašavanje ljudskih života, a ne više i kuća.

Požar se teško obuzdava, iako je država poslala 110 vatrogasnih vozila u južnu Kaliforniju. Na terenu je bilo više od 1400 vatrogasaca, prijavljeno je i više ozlijeđenih, dok je jedan vatrogasac zadobio tešku ozljedu glave. Guverner Gavin Newsom nakon svega je proglasio izvanredno stanje. Prema posljednjim informacijama zabilježena su tri velika, vatrom zahvaćena područja, i to u Eatonu, Hurstu i Palisadesu. Američki mediji objavili su da su ovi razorni požari u Kaliforniji pospješeni "vjetrovima Santa Ane". Fenomen je to koji se događa kada postoji veliko područje visokog tlaka smješteno do Nevade i Utaha, što rezultira jakim istočnim vjetrom oko Arizone i južne Kalifornije.

Najgore tek dolazi

Budući da ovaj vjetar teče preko vrha viših područja istočno od Los Angelesa, Santa Barbare i San Diega, isušuje zrak i ubrzava se na zapadnoj strani, spuštajući se niz brdo prema naseljenijim gradskim područjima. Suhi vjetrovi izvlače vlagu iz vegetacije, a kada se vatra jednom rasplamsa, vjetrovi je lako prošire, piše BBC. Meteorolozi su najavili i kako će tamošnja noć biti vrlo teška te da ono najgore tek dolazi.

– Ljudi su ostavili svoje automobile. Gori padina, palme, sve gori – rekla je u panici jedna od stanovnica požarom zahvaćenog područja dok je napuštala grad. Potresne snimke ljudi kako bježe iz tih dijelova Los Angelesa proširile su se svijetom. Na nekima se vidi kako se evakuiraju štićenici doma za starije i nemoćne u Pasadeni. Gotovo 100 korisnika, od kojih su mnogi u invalidskim kolicama i nosilima, čekali su na zadimljenom parkiralištu uz vatrogasne kamione i vozila hitne pomoći. Prema posljednjim informacijama, u požaru je smrtno stradalo dvoje civila, a više je osoba ozlijeđeno. Situacija na terenu mijenja se iz minute u minutu.

