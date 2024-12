VIDEO Odjeknula golema eksplozija u Siriji: Zabilježena je kao potres magnitude 3,0

Izraelski ratni zrakoplovi izveli su napade u Siriji, ciljajući niz lokacija, uključujući jedinice protuzračne obrane, rekao je Sirijski opservatorij za ljudska prava. Grupa za promatranje rekla je da su izraelski udari ciljali vojne lokacije u sirijskoj obalnoj regiji Tartus. Jednu su eksploziju, kako navodi Daily Mail, zabilježili senzori za potrese. Eksplozija je, kako se dodaje, bila toliko velika da je označena kao potres magnitude 3,0 prema Richteru.

Prema istraživaču Richardu Cordaru, eksploziju je detektirala stanica udaljena 820 kilometara u Isniku u zapadnoj Turskoj. Dodao je da je signal putovao otprilike "dvostruko brže" od uobičajenog potresa.

Tartus je bio lokacija jedne od dvije ruske vojne baze u Siriji i korišten je kao pomorska baza, kao i skladište streljiva. Velika eksplozija, kao i sekundarne eksplozije, mogu ukazivati ​​na prisutnost velike količine skladištenog naoružanja. Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je ranije danas da je evakuiralo dio svog diplomatskog osoblja iz Sirije, tjedan dana nakon pada državnog diktatora Bashara al-Assada.

Pomorsku vojnu bazu prvi je uspostavio Sovjetski Savez u Tartusu 1971. godine. Putin je naredio proširenje baze 2017., nakon što je Assad besplatno dao objekt u najam na 49 godina u zamjenu za pomoć u njegovu održavanju na vlasti.

