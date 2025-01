VIDEO Driftali s autom na Platku pa zaglavili u snijegu: 'Nisu daleko stigli, policija je bila na parkingu'

U petak na skijalištu Platak jedno društvo je moralo izvlačiti svoj auto iz snijega nakon pokušaja driftanja po skijaškoj stazi, na čak -5 stupnjeva. Vozilo se zaglavilo u snijegu na skijalištu u blizini Rijeke. Prilikom neuspjelog pokušaja s automobilom su zaglavili kod X bara.

Driftanje na Platku spada pod komunalni prekršaj, a za izvlačenje iz snijega cijena je 265 eura, piše stranica Lokal patrioti Rijeka, koja je objavila video incidenta na svom Facebook profilu.

Nije ovo prvi put da netko pokušava driftati, slična stvar dogodila se i prije dvije godine, kada su isto driftali na dnu staze, a sve je završilo tučnjavom u kojoj je ozlijeđeno više osoba. Ovog puta krivci su uhvaćeni, te ih sada čeka kazna.

"Nažalost, to su individualci. Tijekom noći dok su naši ljudi radili, rampa je bila dignuta i oni su ušli unutra. Nisu daleko stigli, s obzirom da je policija bila na parkingu, uzeli su ih u postupanje", kazao je reporterki Dnevnika Nove TV Sarah Viteškić direktor Goranskog sportskog centra Ivan Stevanović, prenosi Dnevnik.hr. "To je stvarno sramota, mislim to su djeca, trebaju se zabavljati. Ta ista djeca su neka budućnost, pa se pitam kakav je to primjer", rekla je Bojana iz Rijeke.

