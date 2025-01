Trojac izdavao vozačke dozvole za kamione i autobuse bez položenog ispita: Nagrade se kretale od 80 do 750 eura

USKOK je podignuo optužnicu protiv 20 hrvatskih državljana i jednog trgovačkog društva nakon što je otkriveno kako je trojac izdavao potvrde za vozačke dozvole za kamione i autobuse bez da su pristupnici potrebne ispite doista i položili. USKOK je nakon provedene istrage utvrdio kako su se ti iznosi kretali od 80 do 750 eura, a direktor vozačke škole, predavač i administrativna službenica su uspjeli prikupiti ukupno 83.080,00 eura. Priopćenje USKOK-a prenosimo u cijelosti:

''USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 20 hrvatskih državljana i jednog trgovačkog društva zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja te zlouporabe položaja i ovlasti, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti i pomaganja u krivotvorenju službene ili poslovne isprave, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Optužnicom se I. okr. stavlja na teret da je, u razdoblju od siječnja do lipnja 2023. godine u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj, ovlašten zastupati dvije podružnice XXI. okr. trgovačkog društva sa statusom ovlaštenog centra za osposobljavanje za stjecanje početne kvalifikacije i periodičnu izobrazbu vozača za kategorije vozila C, CE i D te stvarno upravljajući i radom povezane ustanove za obrazovanje odraslih, povezao u zajedničko djelovanje II. okr. administrativnu službenicu u XXI. okr. društvu, III. okr. predavača prometa u XXI. okr. društvu, kao i posrednike IV. do XX. okr., odredivši kao cilj zajedničkog djelovanja stjecanje znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge kontinuiranim izdavanjem nevjerodostojnih svjedodžbi i uvjerenja o periodičnoj izobrazbi i stručnoj osposobljenosti za profesionalne vozače koji upravljaju vozilima za prijevoz tereta i putnika, za unaprijed dogovoreni novčani iznos bez stvarnog polaženja izobrazbe i provjere znanja.

Radi realizacije navedenog cilja su I .okr., po njegovim uputama i II. okr., te III. okr. neposredno, kao i putem posrednika (od IV. do XX. okr.), stupali u kontakt sa zainteresiranim vozačima od kojih su potom prikupljali osobne podatke i potrebne dokumente, kao i dogovorene iznose novca u rasponu od 80,00 do 750,00 eura.

Nakon toga su I., II. i III. okr. sačinjavali svjedodžbe i uvjerenja ovlaštenog centra XXI. okr. društva o stručnoj osposobljenosti o ubrzanim početnim kvalifikacijama i provedenoj periodičkoj izobrazbi vozača kao i uvjerenja učilišta o osposobljenosti vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu, znajući da vozači nisu ispunili uvjete iz mjerodavnih pravilnika. Zatim su svjedodžbe i uvjerenja, u poslovnicama XXI. okr. društva, poštom i putem IV. do XX. okr., dostavljali vozačima na čija imena glase. Na opisani način okrivljenici su pribavili nepripadnu materijalnu dobit u ukupnom iznosu od 83.080,00 eura. U optužnici je predloženo da se od okrivljenika oduzme protupravno stečena imovinska korist'', javlja USKOK.

