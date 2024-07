VIDEO Drama u Parizu: Napadnuta žena bježala silovateljima, šire se potresni kadrovi

Potresne scene ispred jednog restorana u Parizu prostrujale su svijetom samo tri dana prije otvaranja Olimpijskih igara. Naime, nadzorne kamere kebab-restorana uhvatile su trenutaka kada navodno silovana djevojka ulazi u objekt i kaže kako su je silovala petorica muškaraca. U istom je trenutku u restoran ušao čovjek koji ju je samo nekoliko minuta ranije navodno napao.

Žrtva napada je australska turistkinja, a ona se pokušala skloniti u jedan libanonski restoran nakon što je pobjegla počiniteljima napada u kvartu Pigalle. Francuske vlasti odmah su naredile istragu.

Napadnuta žena ispričala je policiji da ju je napala grupa od pet muškaraca ‘afričkog izgleda‘ i brutalno silovala oko 5 ujutro nakon čega je pobjegla i spas potražila u kebab restoranu Dounia. Na snimci se vidi prestravljena 25-godišnjaka koja se šćućurila u restoranu i moli vlasnike za pomoć dok je osoblje i drugi posjetitelji pokušavaju utješiti.

