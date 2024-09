VIDEO Turudić nakon sat vremena otišao s burne sjednice: 'Ovo je nevjerojatno. Prigovarate mi što sam došao'

Tematska sjednica saborskog Odbora za pravosuđe o curenju informacija iz izvida i istraga održava se u petak u Hrvatskom saboru, a pozivu na sjednicu odazvali su se glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i ministar pravosuđa i uprave Damir Habijan. Uoči sjednice ministar Habijan izjavio je da nema nikakvog curenja informacija. "Ovo je još jedan oporbeni igrokaz. Dok sam bio saborski zastupnik, nagledao sam se toga, to je njihova uloga", ocijenio je.

"Govorimo o sustavu koji je uključen u izvidne radnje. Na temelju naloga državnog odvjetništva može biti uključena policija, određeni službenici na sudu i tako dalje... To je širi krug ljudi i nemoguće je sve situacije u životu, koliko god da imate poseban zakonski okvir, urediti tako da do ovoga ne dođe", odgovorio je Habijan na upit o uključenosti velikog broja ljudi u istražne radnje i curenje informacija. "To je životno i logično, da je dobro, nije dobro, ali, eto, događa se", dodao je. Ako se utvrdi da je došlo do curenja informacija, Habijan je potvrdio da će to oštro osuditi, istaknuvši kako to nije u skladu sa zakonom o kaznenom postupku. Pri dolasku na sjednicu Turudić nije davao izjave za medije već samo kratko kazao: "Pustite me da prođem."

Inicijativu za održavanje tematske sjednice o curenju informacija pokrenuo je predsjednik Odbora Nikola Grmoja (Most) nakon uhićenja dvojice HDZ-ovaca koji su prije toga dali ostavke na svoje dužnosti. – Josip Škorić na mjesto predsjednika Uprave Hrvatskih cesta i Josip Šarić na mjesto saborskog zastupnika. Kako je Grmoja ustvrdio, u javnosti su se pojavile opravdane sumnje da su informacije o uhićenjima došle do osumnjičenih ili, još gore, do samog vrha HDZ-a i predsjednika Vlade, koji je onda tražio njihove ostavke kako stranka ne bi došla u još veće probleme. Grmoja je predlagao da se sjednica održi idući tjedan kako bi se relevantnim institucijama dalo vremena za očitovanje, no HDZ je predložio sjednicu odmah u petak.

"Mi apsolutno podržavamo ovaj prijedlog jer Vlada, za razliku od nekih prijašnjih, poštuje neovisnost i samostalnost rada DORH-a, USKOK-a, policije i pravosuđa u cijelosti. Veliki je interes javnosti i predlažemo da se bez odgode rasvijetle okolnosti koje su potaknule na sazivanje sjednice", obrazložio je tu odluku HDZ-ov Nikola Mažar. Ostatak oporbe također smatra da je prevelika koincidencija između ostavki i uhićenja te da je vjerojatno došlo do curenja informacija.

Turudić: Bespredmetno je govoriti o curenju informacija

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poručio je da je posve bespredmetno govoriti o curenju informacija iz istraga, odbacivši u cijelosti ikakvu konstrukciju. Posve je bespredmetno govoriti o curenju informacija i povredi tajnosti postupka, nije ništa iscurilo, odbijan u cijelosti ikakvu konstrukciju da bi neke informacije povrede tajnosti postupka išle iz Državnog odvjetništva RH i time postigli neki probici za dva okrivljenika (Josip Šarić i Josip Škorić), kazao je Turudić. S gnušanjem je odbacio i tvrdnje da je on ikada osobno odavao podatke, da je "duboko grlo” koje radi povredu tajnosti postupka. "To je protivno mom postojanju, moja funkcija je da gonim počinitelje kaznenog djela”, kazao je. Govoreći o dva konkretna predmeta Turudić je naglasio da je istraga u tijeku.

Izvidi protiv Josipa Šarića, gradonačelnika Otoka, počela je prije tri i više godina, u zadnja tri mjeseca je finaliziran postupak i došlo do uhićenja i rješenja o provedbi istrage. Protiv Josipa Škorića, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta izvidi su trajali nešto manje od dvije godine i u zadnja četiri mjeseca ti su izvidi završeni, određen mu je istražni zatvor i donijeto rješenje o istrazi, naveo je.

Što se tiče konkretnih istraga istaknuo je da inzistira na poštovanju presumpcije nevinosti bez izraza "ali". "Izraz 'ali' često upotrebljavaju poricatelji holokausta, presumpcija nevinosti veća je od svih nas, a vi ju gospodine Grmoja kršite dnevno, govorite da štitim kriminalce, takvim izjavama pomažete okrivljenicima za teška kaznena djela”, proučio je Turudić predsjedniku Odbora Nikoli Grmoji. Grmojine postupke nazvao je "strašnim, redikuloznim, infantilnim”, a sazivanje saborskog Odbora o konkretnim slučajevima pogrešnim. Kritizirao je i pozive da se iz istražnog zatvora na sjednicu dovedu optuženici Šarić i Škorić. "Takve stvari se nisu radile 1946. godine kada je bio suđenje Alojziju Stepincu”, rekao je Turudić. Zaključio je da Grmoji ovo služi samo za osobne političke probitke i da je on taj koji želi zarobiti institucije.

Pozivati me da tumačim unutarnje odnose u HDZ, s kim je tko dobar, to je ispod nivoa, ne možete se tako ponašati prema glavnom državnom odvjetniku, niste mi nadređeni, poručio je Turudić Grmoji. Naglasio je da je na sjednicu došao iz respekta prema instituciji Hrvatskog saboru, a da Grmoja nije pokazao takav respekt prema instituciji DORH-u. "Nisam se došao ovdje šaliti, a nije mi potrebna ni vaša zaštita. Ja sam glavni državni odvjetnik a vi predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe i ostanimo na tim pozicijama. Poznato je da me udarate iza leđa”, kazao je glavni državni odvjetnik. Grmoja je rekao da su se u javnosti pojavile opravdane sumnje da su informacije o uhićenjima došle do osumnjičenih ili, još gore, do samog vrha HDZ-a i predsjednika Vlade, koji je onda tražio njihove ostavke kako stranka ne bi došla u još veće probleme.

Turudić nakon sat vremena napustio sjednicu

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nakon sat vremena napustio je tematsku sjednicu. "Grubo se insinuira da sam s nekim dogovorio dolazak na sjednicu. Optužujete me da sam došao na sjednicu na koju ste me vi pozvali. Ovo je nevjerojatno. Prigovarate mi što sam došao. Ispričavam se što sam remetio vaš mir. Doviđenja i hvala vam na pažnji", kazao je Turudić i napustio sjednicu.

Na odlasku Turudić je izjavio kako misli da je ovo potpuno promašena sjednica, sjednica koja nije služila utvrđivanju istine. "Uopće nije bilo bitno što ću ja reći, zaključci su unaprijed doneseni i dio zastupnika nije istina zanimala", kazao je. "Odazvao sam se pozivu i sad je ispalo da sam ispao odgovoran jer sam došao. Predsjednik Odbora Grmoja je zapravo izrazio nezadovoljstvo što sam došao na sjednicu, ispričava se, žao mi je", dodao je glavni državni odvjetnik.