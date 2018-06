Varaždinsko crno zlato želi biti slavno kao maslinovo ulje

Jeste li kad čuli za Cucurbitu pepo? Iza tog egzotičnog imena krije se buča, bundeva ili tikva, jednogodišnja biljka oko koje u Varaždinskoj županiji grade lijepu turističku priču. Ili, da budemo precizniji, grade je oko ulja, varaždinskog bučina ulja, koje opisuju kao savršen dar prirode jedinstvenih nutritivnih i gastronomskih vrijednosti.

– Svaka dragocjena kapljica porijeklom iz Varaždinske županije predstavlja prirodni melem prebogat esencijalnim spojevima koji pozitivno djeluju na zdravlje ljudi svih dobnih skupina. Konzumacijom ovog savršenstva prirode započinje osjetilni misterij koji će vam podariti nezaboravni podsjetnik na čaroliju okusa i mirisa varaždinskog kraja – kažu u varaždinskom kraju.

I, naravno, mora pasti usporedba s “mediteranskim bratom”. I rivalom u borbi za mjesto na restoranskim stolovima. Varaždinsko bučino ulje, uvjeravaju u županijskoj Turističkoj zajednici, sadrži raznovrsnije masne kiseline od maslinova. Prednjači u udjelu esencijalnih masnih kiselina, što ga svrstava u kategoriju ekskluzivnih ulja. To će vam potkrijepiti znanstvenim podacima o ljekovitosti te namirnice. Kako, pitamo, bučino ulje može doprinijeti razvoju turizma?

Blagodati za organizam

– Brend kao što je varaždinsko bučino ulje svakako može biti u službi turizma, ali prije toga puno veći prostor se otvara u vlastitoj zemlji. Za bučino ulje potrebna je puno veća osviještenost lokalnog stanovništva nego što je to bilo do sada. Kad se govori o osviještenosti, prvenstveno se misli na promociju u pogledu blagodati koje organizmu donosi bučino ulje. Nutricionisti preporučuju uzimanje dnevno od jedne do tri čajne žličice varaždinskog bučina ulja. Kada bi se samo kontinentalni stanovnici Hrvatske, koji su naučeni na konzumaciju tog ulja, držali tog postulata, proizvodnja bučina ulja morala bi se povećati najmanje pet puta. Iluzorno je nešto takvo očekivati odmah i sada, ali u neko dogledno vrijeme vrlo je izgledno. Zašto? Jer i domaći potrošač, jednako kao i turist, sve više želi kušati i konzumirati lokalno, autohtono i tradicionalno. Želi biti upoznat s područjem i ljudima koji proizvode jer, osim okusa, želi doživjeti i sam prostor proizvodnje.

Na tom tragu varaždinsko bučino ulje može poslužiti kao dio mozaika eno-gastro ponude pojedine regije. Zbog toga je i Varaždinska županija preuzela na sebe promotivne aktivnosti poput promicanja zdravstvene blagodati bučina ulja, izdavanja kuharice, jedinstvene boce, međunarodne i hrvatske izložbe ulja, a sve kako bi varaždinsko bučino ulje postalo sinonim kontinentalnog turizma naše županije – kaže dr. sc. Dragutin Vincek, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Varaždinske županije, koji je odradio lavovski dio posla oko zaštite i brendiranja lokalnih namirnica.

Prošlog vikenda u Varaždinu je održana i prva međunarodna izložba Alpe-Adria, na koju su pozvani i izlagači iz inozemstva, posebno iz država s kojima Hrvatska dijeli sličnu kulturnu povijest – Slovenije, Austrije i Mađarske. Prijavljeno je čak 136 uzoraka bučinih ulja.

– Naš je cilj da prva asocijacija na bučino ulje bude Varaždinska županija, baš kao što je prva asocijacija na maslinovo ulje Istarska županija. Ovaj autohtoni i iznimno kvalitetan proizvod želimo pretvoriti u prepoznatljivi brend jer je riječ o iznimnom prehrambenom proizvodu koje to i zaslužuje, a dosad mu se nije pridavalo dovoljno pažnje – istaknula je zamjenica predsjednika Turističke zajednice Varaždinske županije Natalija Martinčević.

Domaćini, dakle, žele da prva asocijacija na bučino ulje, koje nazivaju i crnim zlatom, bude njihova županija, kao što je prva asocijacija na maslinovo ulje Istra ili Dalmacija. – Unatrag godinu dana Turistička zajednica maksimalno se uključila u brendiranje bučina ulja pa su se tako naši vrijedni restorani u “Okuse varaždinskog kraja” uključili s ponudom jela od buče u svom meniju, a izdana je i prva kuharica s 24 jela od buče koju su odlično prihvatili naši građani, a vjerujemo da će biti poticaj i svim građanima Hrvatske da isprobaju naša tradicionalna jela. Ovime se svakako obogaćuje turistička ponuda naše županije. Živimo u vremenu velikih globalnih promjena i integracija koje dovode u prvi plan pitanje kako u toj globalizaciji zaštititi i očuvati nacionalni, regionalni i lokalni identitet. Gastronomija je pri tom nezaobilazan sastojak zadaća usmjerenih k očuvanju tradicionalnih nacionalnih vrijednosti. Ona je dio kulture, baštine, običaja i svakodnevnog života ljudi, bitna sastavnica turističke ponude određenog prostora, a naša županija diči se vrhunskom gastronomijom – kažu u Varaždinskoj županiji.

Različito, lokalno i izvorno

Dodaju da u uniformiranom svijetu jača svijest da je najzanimljivije ono što je različito, a to je upravo lokalno, izvorno i tradicijsko, poput okusa i mirisa regionalnih i lokalnih kuhinja koji se sve izraženije ističu kao vrijednosti i kvaliteta turističke ponude.

– Jedan od glavnih pokretača turista u ovom stoljeću upravo je gastronomija – zaključuju. Nije, naravno, bučino ulje sve što će domaćini staviti gostima na stol. Tu su i purica s mlincima, štrukli, varaždinski klipič, orehnjača i varaždinsko kiselo zelje, još jedan ponos poljoprivrednika koji u Vidovcu pokraj Varaždina imaju i svoj festival – Zeljarijadu. Prošle godine oborili su svjetski rekord pripremivši sarmu dugu 1320 metara! Zanimljivo je i da je nakon varaždinskog zelja i varaždinski klipič u Varaždinu dobio svoj spomenik pa na zidu u Bakačevoj ulici turisti mogu razgledati umjetničku instalaciju “Klipič mašina”. Turisti se kućama mogu vratiti i s novim suvenirom – kuharicom što ju je receptima napunio poznati varaždinski kuhar Damir Crleni, koji je bučino ulje kombinirao s domaćim namirnicama poput hajdine kaše i varaždinskog zelja.

Inače, u Varaždinskoj županiji proizvodi se 20 posto buče u Hrvatskoj, i to na 1100 hektara zemljišta. Premium 100 posto čisto bučino ulje Varaždinske županije odnedavno ima i svoju posebno dizajniranu bocu. Pola litre ulja u staklenoj ambalaži može se kupiti za oko 60 kuna, ovisno o proizvođaču, a u plastičnim bocama je jeftinije.