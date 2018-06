Na ladanju: zelenilo umjesto plavetnila, bregi umjesto plaža

Een goede dag! (Dobar dan!) – dobacuje biciklist na čelu kolone koja siječe zavoj na ulazu u Beretinec, selo u Varaždinskoj županiji. Sresti nizozemsku obitelj koja krstari po zagorskim bregovima i dolovima mještanima je postao uobičajen prizor. Vide oni i Engleze, i Nijemce, i Talijane... Sve neki fini ljudi koji su za odmor izabrali pitomi kraj u kojem se, kako to slikovito opisuju u županijskoj Turističko zajednici, “šume, livade i vinogradi nevelikog gorskog područja Ravne gore, Kalnika i Ivanščice na sjeveru Hrvatske postupno pretapaju u ravnjak Panonske nizine, a zeleni krajolik srebrom su protkale tekuće vode rijeka Drava s rječicama Bednjom i Plitvicom te mnogim potocima koji se spuštaju s bregova”. Varaždinska županija, dakle, nema more, pa su morali smisliti nešto potpuno drukčije. Formula se zove “Kuće za odmor s pričom”, kakvih je u samo dvije godine otvoreno dvadesetak sa stotinjak kreveta, u koje su vlasnici uložili oko devet milijuna kuna. Gostima nude smještaj u rasponu od kuća uređenih u vintage i shabby chic stilu do autohtonih zagorskih hiža što odišu šarmom ladanja.

– Činjenica je da se u turizmu najbrže razvija individualni ili osobni pristup. Dobar dio turista 21. stoljeća želi iz prve ruke doživjeti način života u kraju u koji dolaze. U privatnom smještaju, za razliku od hotelskog, to se najbolje može postići. Privatne kuće za odmor s pričom podrazumijevaju i druženje te veći kontakt s vlasnicima. Neću reći da žive s vlasnikom, ali gotovo je tako. Naravno, ovaj standard koji se nudi viša je vrijednost i nije baš uobičajen za Hrvatsku. Čovjek ga, zapravo, i ne bi očekivao na kontinentu. Gotovo nitko u Hrvatskoj za to još ne zna, ali priča je vrlo pozitivna i zanimljiva jer je odmak od dosadašnje privatne ponude. Usporediva je možda s vilama u Istri. Kako, na žalost, mi nemamo komparativne prednosti poput sunca, mora i plaža, ovo je jedan od načina kako privući turiste. Nema kod nas sezone, kuće su gotovo tijekom cijele godine pune upravo zato što nude visok standard – kaže Miran Bojanić Morandini, direktor Turističke zajednice Varaždinske županije, koji je osmislio projekt koji iz dana u dan mijenja turističku sliku županije, a javnost o tome gotovo ništa ne zna.

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Kako Varaždinska županija ne raspolaže velikim smještajnim kapacitetima, orijentiraju se na podizanje kvalitete usluge i turističke potrošnje jer su, smatraju, to ipak realniji pokazatelji razvoja neke regije od samih noćenja. Gosti vole izravan odnos s autohtonom ponudom, domaće okruženje s privatnošću i udobnošću vlastitog doma, a nudi im se i cikloturizam, avanturistički turizam, fina jela i pića. Čak 97 posto kreveta u obiteljskom smještaju nalazi se u priobalnim županijama, jedan posto drži Zagreb, a oko dva posto ostale kontinentalne županije zajedno.

– Ova naša priča o kućama s pričom daje rezultate. Podaci su za ovu godinu, u usporedbi s 2017., i do 50 posto veći. U projekt se uključuju novi iznajmljivači, pa je tako nedavno čovjek iz Pule kupio kuću iz 1814. na granici sa Slovenijom i otvorio privatni smještaj – ističe Bojanić Morandini.

Namještaj restaurirali

Nizozemska obitelj s početka priče smještaj je pronašla u kući Romane Kranjčec u Beretincu. Četveročlana obitelj dva tjedna uživa u miru i obilasku okolnih destinacija. Centar baroknog grada Varaždina na samo je sedam kilometara. Nije daleko ni dvorac Trakošćan, blizu je rijeka Drava... Jedna od kuća s pričom je i “Čarobni breg”, za koju postoji lista čekanja.

– Kuću smo uredili namještajem koji smo sami restaurirali, a jako puno pozornosti pridajemo zaštiti okoliša i recikliranju. Svaki komad namještaja ima neki svoj background. Starom namještaju udahnemo nov život. To je obiteljsko nasljeđe, a puno toga je ručni rad mog supruga. Vodili smo računa da se kuća uklopi u prirodu i da izgleda onako kako bi trebala izgledati kuća iz našeg kraja. Posadili smo lipe i drugo autohtono bilje. Nema ni svjetlosnog, a ni zvučnog zagađenja. Kuća je uronjena u prirodu. Imamo četiri zvjezdice, bazen, novost je jacuzzi sa spa-zonom, a 99 posto gostiju su nam stranci. Dolaze gosti koji cijene mir, život u prirodi, a opet žele imati sav komfor na kakav su navikli doma. Jako cijene i to što mogu doći sa psima. Gošća iz Frankfurta, koja je s obitelji bila tjedan dana na Korčuli, a potom je došla k nama, već kuje planove kako ponovno doći u Varaždinsku županiju iduće godine jer, kako je napisala, kome treba plaža kad ima čarobni brijeg!

Odavde odlaze na izlete, čak i do Lonjskog polja jer nije daleko autocesta po kojoj se brzo stiže u razne dijelove Hrvatske – objašnjava Romana Kranjčić.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Kuća Ivana Kukuljevića

Kuće imaju upečatljiva imena, pa tako postoji i kuća “Honey and Milk”. Za goste se preuređuje i kuća u kojoj je rođen Ivan Kukuljević Sakcinski, povjesničar, književnik i političar, osnivač arheološke znanosti u Hrvatskoj. – Pod imenom “Kuća za odmor s pričom” brendirali smo taj projekt. Svima koji se uključe i zadovolje kriterije nudimo pomoć u promociji, besplatnu stručnu, savjetodavnu pomoć u hortikulturi, arhitekturi, etnologiji, enologiji i drugom – ističe Bojanić Morandini.

“Kuća s pričom” Snježane Mikulčić-Jakopović stoljetna je drvena zagorska kuća u selu Možđenec koju je obitelj naslijedila i potpuno obnovila.

– Htjeli smo starine sačuvati od zaborava pa smo sav namještaj u kući restaurirali pa je kuća gotovo ista kao nekad. Naravno, s modernim detaljima, kupaonicom, bazenom i tome sličnom. Želimo turiste dovesti u marofski kraj u kojem su smještajni kapaciteti jako mali i slabi. Preko agencije nam dolaze uglavnom stranci, imamo Nijemce, Engleze, Poljake, Nizozemce..., ljude koji vole prirodu, tišinu i mir. To su uglavnom aktivne obitelji koje se bave sportom i bicikliraju. I imaju kućne ljubimce. Mi na kontinentu nemamo potrebe za sezonskim turizmom jer nemamo more i nama je svejedno, volimo goste primiti i za Novu godinu i Uskrs, a i usred ljeta, kad mogu koristiti bazen. Na moru zimi nemate ništa osim bure. Mi imamo sezonu cijelu godinu – napominje. Korisnici obiteljskog smještaja najčešće su parovi između 35 i 65 godina, a velika većina ih dolazi automobilom.

