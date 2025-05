Hrvat objavio račun servisa, ljudi u šoku: 'Naplatio ti 8 puta više'. Jedan pojasnio kako nas točno 'deru'

Mnogi vozači, pogotovo oni koji nisu često u doticaju s održavanjem automobila ili koji prvi put odlaze na veći servis, nemaju jasnu predodžbu koliko takvi zahvati zapravo koštaju. Cijene u ovlaštenim servisima znaju itekako iznenaditi – i to ne uvijek ugodno. Neki se tek na blagajni suoče s iznosima koji premašuju 500 eura za, naizgled, rutinske radnje poput zamjene ulja i filtera. A kad više ne znaš je li te netko "opelješio" ili je to stvarno normalno, mnogi se danas okreću – Redditu.

Tako je jedan korisnik nedavno objavio račun sa servisa svog automobila i zatražio mišljenje zajednice – je li ga oderao ovlašteni servis ili je 545 eura zapravo realna cijena? Na vozilu su odrađeni zamjena ulja i svih filtera (ulja, klime, zraka, goriva) te periodički pregled, no rasprava koja je uslijedila jasno pokazuje koliko su mišljenja podijeljena.

Komentari su se počeli nizati munjevitom brzinom – od šoka i ogorčenja do hladnog racionaliziranja. "Odero te ko debila i naplatio filtere 8x cijenu", napisao je jedan korisnik bez uvijanja. Na to je drugi uzvratio s nešto više razumijevanja: "Ovo je standardna cijena ovlaštenog servisa, pogotovo za auto od 50 tisuća eura." Treći se nadovezao: "Doslovno. U Emil Frey za izmjenu ulja i filtera 500 eura na GLC-Klasse 2024., s tim da je manje filtera mijenjano od ovoga. To su cijene ovlaštenog servisa uz propisane radne sate i satnicu. Da je jako skupo – jest, ali nitko nikoga ne tjera da tu održava vozilo."

Neki su korisnici predložili rješenja za uštedu: "Ako si vičan malo šarafanju, predlažem ti da filtere klime i zraka odradiš sam." Drugi je dodao da su "ove cijene filtera zapravo pune cijene koje se komuniciraju i na nekim webshopovima, samo kod njih iz nekog razloga imaju i po 40% popusta, dok ovlašteni neće propustiti zaraditi na tebi koliko god mogu." Ipak, priznao je da servis kod ovlaštenog ima i određenu vrijednost: "Za ovo ćeš barem dobiti upis u digitalnu servisnu knjižicu, pa imaš neku mini-vrijednost od toga."

Pojavili su se i komentari onih koji su se već "opekli": "Ja sam se zeznuo što sam mijenjao prednja ramena kod njih, mogao sam proći vjerojatno 50% jeftinije da sam to odradio kod 'neovlaštenog'." Drugi korisnik iznio je konkretne brojke koje pokazuju koliko se može proći jeftinije: "Preskupo, nabavna cijena utrošenog materijala ispod 100 eura", dok je drugi tvrdio: "To je servis za 150 eura."

Posebno je upao u oči komentar iskusnog "sam svoj majstor" korisnika koji je sve izračunao do u cent: "Izvan garancije ni mrtav u ovlašteni, a ovo sve sam doma za vikend zamijenim za cijenu dijelova koja je jedno 60% manja od ovdje navedenih. Obični 420d, kad bi gledali po tehnici to je samo 2-litreni dizel kao i svaki drugi, a cijena se nabija kao da je neka ekskluziva – strašno." Osvrnuo se i na ulje: "Inače original BMW 0W30 ulje je 14,5 € po litri, a tebi su sa rabatom računali po 25,38 € – samo tu su ti uzeli 50 € za ništa" Kad je krenuo s filterima, nije štedio: "Filter klime 25 € Bosch, 50 € Mann – tu su te uzeli još 65-40 € za neko bezvezno zdravlje. Filter zraka 25-40 €, filter goriva 35-50 €." Zbrojio je sve: "U pet minuta pretrage, 6 litara istog ulja + svi filteri od Manna (najskuplji) – 227 €. Dodaj njihove ruke (97,80 €), sve skupa 324,80 €." Iako su mišljenja podijeljena, svi se slažu oko jednog – cijena jest visoka, ali realnost auto industrije, čini se, još je skuplja.