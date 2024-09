Uznemirujuće riječi mladića koji je ubio obitelj: 'Minutu kasnije sam shvatio da me to neće osloboditi'

Talijanska policija progovorila je o detaljima stravičnog masakra u blizini Milana u kojemu je 17-godišnjak 20 cm dugim kuhinjskim nožem presudio 12-godišnjem bratu, majci i ocu. Mladić je u ranim jutarnjim satima sam nazvao policiju kazavši da je ubio oca nakon što je on izbo svoju suprugu i mlađeg sina, no istraga je ubrzo pokazala da to nije istina, a 17-godišnjak kojeg policija oslovljava s "Riccardo" slomio se i priznao što se stvarno dogodilo.

Mladić je kazao policiji da je ubio obitelj kako bi mogao "slobodnije" živjeti, a u danima prije masakra opsesivno je slušao pjesmu "The Long and Winding Road" od The Beatlesa. Specifično je pritom bio fokusiran na riječi "Many times I've been alone / And many times I've cried" ("Puno sam puta bio sam / I puno sam puta plakao"), koje je više puta "premotavao". Spomenuo je i da je razmišljao o odlasku u Ukrajinu kako bi se borio protiv Rusije, prenosi Daily Mail.

Istražiteljima je kazao da se osjećao kao "strano tijelo" u obitelji, ali i da "nema pravog razloga" zašto ih je ubio. "Mislio sam da ću se osloboditi nelagode ako ih sve ubijem" priznao je Riccardo. Ta "nelagoda" je kulminirala nekoliko sati nakon proslave 51. rođendana njegova oca, no za vrijeme ispitivanja mladić je otkrio da je "neko vrijeme" razmišljao o ubojstvu. "Shvatio sam minutu kasnije. Postalo mi je jasno da neću biti oslobođen ako ih ubijem" dodao je.

U stravičnom napadu prvo je izbo brata koji je spavao. Njegovi vriskovi probudili su roditelje koji su dotrčali do spavaće sobe. Njihov otac na prvu nije shvatio da je Riccardo napadač, vikao je na njega da nazove Hitnu, a onda se sin okrenuo na njega. "Mislio sam da će jedan ubod biti dovoljan da ubije, a onda sam shvatio da to nije baš tako" komentirao je. Istaknuo je i da je oca nekoliko puta ubo u vrat jer ga je htio brzo ubiti "da ne pati".

VIDEO Strava na A1: Automobilom se zabio u benzinsku, jedna osoba poginula