'Pupovac je dvostruki igrač, a Bandić će vjerojatno postavljati nove zahtjeve'

U godini na izmaku svjedočili smo brojnim promjenama na političkoj sceni. U velikoj mjeri obilježili su je prelasci iz kluba u klub u Hrvatskom saboru, koji su u ovom sazivu poprimili dosad neviđene razmjere.

Čini se kako godinu, nakon brojnih trzavica, završavamo i trajnim mirom između Banskih dvora i Pantovčaka. O tome kako će sadašnja događanja utjecati na politiku u idućoj 2019. godini, danas smo razgovarali s politologom Anđelkom Milardovićem.

Milardović je, između ostalog, upitao kako može funkcionirati demokracija u sustavu u kojem se, kako je rekao, mediji polako pretvaraju u propagandu, nameće se uloga, moć i slika samo jedne osobe, a u frakcijske borbe unutar vladajuće stranke uključuje se obavještajni sustav.

– To su već elementi jednog mekog, sofisticiranog autoritarnog sustava ili skretanja demokracije prema autoritarnom sustavu. I nitko ne diže glas zbog toga, to se registrira kao normalno stanje – rekao je Milardović.

Milardović je za gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, u čiji je stranački klub u Saboru u zadnje vrijeme prešlo više zastupnika, rekao da smjera vlasti te da je to prirodno stanje.

– Mi možemo postaviti pitanje o tehnici i etici vlasti, ali kad on ima igrače u Saboru koje su građani birali u okviru jedne stranke ili liste, a oni pobjegnu njemu, a što bi on imao protiv? – rekao je Milardović.

Milardović je na pitanje očekuje li da će Bandić u jednom trenutku zatražiti ulazak svojih ministara u Vladu odgovorio kako pretpostavlja da hoće.

– Što je smisao politike nego preuzimanje odgovornosti? Kako bude politički jačao, pretpostavljam da će postavljati nove zahtjeve – rekao je Milardović.

Milardović je pak saborskog zastupnika Milorada Pupovca nazvao dvostrukim igračem.

– Ne može jedan Milorad Pupovac – odmah ograda: nikakav hrvatski nacionalizam, antisrpsko raspoloženje, na te finte ja ne padam – ne može on igrati dvostruku ulogu. Igrati ulogu nekog kontrolora, biti u vlasti, a vikati da je vlast ustaška. Mislim, čovječe, shvati što radiš i što govoriš i da si postao s vremenom iritantna osoba. Moraš se opredijeliti hoćeš li biti kritičar vlasti i reći da je to ustaška vlast, a ti dokaži da je ustaška vlast, ili radi na tome da budeš konstruktivni dio te vlasti. Nemoj igrati na dvije karte jer je to iritantno za javnost – rekao je Milardović.

Na komentar Večernjakove novinarke Ive Boban Valečić da nije primijetila da je Pupovac vlast nazvao ustaškom, Milardović je odgovorio da je riječ o ekipi oko njega te da se njegova dvostrukost provlači s vremenom.

– On nije problem za većinu, on je problem za srpsku manjinu – rekao je Milardović.

