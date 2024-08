UŽIVO Počela proslava Dana pobjede: Stižu čestitke iz Europe i SAD-a, pogledajte atmosferu iz Knina

* Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

* Središnja proslava održava se u Kninu nizom prigodnih događaja

* Obilježavanju će nazočiti državni vrh

Tijek događaja:

08:30 Novinar Tomislav Krasnec nalazi se u Kninu, odakle nam šalje djelić atmosfere. Kako izgleda proslava u gradu na Krki, pogledajte u našem videu.

08:20 Američka veleposlanica u Hrvatskoj Nathalie Rayes čestitala je Dan pobjede. "Na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, inspirirana sam hrvatskim putem do neovisnosti i suvereniteta. Sjedinjene Američke Države slave vaša postignuća i cijene naše trajno prijateljstvo. Želimo vam budućnost ispunjenu zajedničkim prosperitetom i mirom. Sretan Dan pobjede i domovinske zahvalnosti!" napisala je.

On Croatian Homeland Gratitude Day, I'm inspired by Croatia's journey to independence and sovereignty. The U.S. celebrates your achievements and values our enduring friendship. Here's to a future of shared prosperity and peace. Happy Croatian Homeland Gratitude Day!