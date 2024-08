VIDEO Turudić je bio dragovoljac u Ratu: 'U Oluji nisam sudjelovao, ali sam ju proživljavao kao svaki Hrvat'

Hrvatska u ponedjeljak slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 29. obljetnicu vojne operacije "Oluja". Tijekom te operacije, koja je trajala tri dana, oslobođeno je 11.000 četvornih kilometara teritorija u sjevernoj Dalmaciji, Lici, Banovini i Kordunu.

Tim povodom Knin je domaćin velike proslave, a među prisutnima je Ivan Turudić, novi glavni državni odvjetnik. Turudić, koji je bio aktivan sudionik Domovinskog rata do 1992. godine, nagrađen je Spomenicom domovinskog rata i Redom hrvatskog pletera. "Ja sam bio dragovoljac od 1990. do 1992. U Oluji nisam sudjelovao, počeo sam raditi 1992. godine, ali sam ju proživljavao kao svi građani Hrvatske. To treba stalno pamtiti, da rat nije počeo 5. 8. 1995., već 1990", poručio je, dodajući da je Dan pobjede divan dan.

"Preostaje nam samo sjećati se onih koji nema i slaviti", kazao je Turudić. Naglasio je još da, što se tiče razvoja Hrvatske, uvijek ima prostora za napredak i da je pred zemljom i budućim generacijama još mnogo posla. "Puno smo napravili, ali uvijek može bolje", zaključio je za Večernji list.

Podsjetimo, središnja proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 29. obljetnice vojno-redarstvene operacije (VRO) Oluja održava se u ponedjeljak, 5. kolovoza, u Kninu nizom prigodnih događaja. Obilježavanju nazočuje državni vrh, a okupljenim građanima i braniteljima obratit će se predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Proslava je započela tradicionalnom budnicom ulicama Knina od 6:30, dok središnja svečanost počinje u 9:40 na stadionu NK Dinara. Dio programa koji će se odvijati na Kninskoj tvrđavi pratit će se putem videozida na stadionu i središnjem gradskom trgu.

