VIDEO Mate Mijić: Ovo nije utrka HDZ-a za pobjedu, ovo je utrka za spas njihovog obraza

Nakon poprilično hektične izborne noći, u kojoj je potpunu dominaciju imao Zoran Milanović sa svojih 49,09 posto glasova, i time bio nadomak pobjede već u prvom krugu, ovog ponedjeljka gost u studiju Večernji TV-a bio je politički analitičar Mate Mijić. On se dotaknuo svih zanimljivosti jučerašnjeg dana, ali i onoga što nas očekuje u idućih dva tjedna - do drugog kruga izbora 12. siječnja.

Mogu li HDZ i Dragan Primorac stići Zorana Milanovića?

To je jako skup savjet koji sad od mene tražite da im damo besplatno. Razlika je toliko velika da obesmišljava drugi krug kao takav, nedostajalo je nekih 4.000 glasova da Zoran Milanović pobjedi u prvom krugu. Ovo nije utrka za pobjedu, ovo je utrka za spas obraza HDZ-a, tako bi to ja na mjestu Andreja Plenkovića to doživio. Oni u drugom krugu moraju podići iznad stranačkog rejtinga da bi spasili vlastiti obraz. Ne znam što bi se trebalo dogoditi da Dragan Primorac pobjedi, ali od pomoći Draganu Primorcu u kampanji ovo postaje ''idemo spasiti svoju kožu i ugled stranke''. Mislim da se zato karakter utrke sada mijenja jer HDZ sada mora spasiti sebe.

Kako to da nisu u prvom krugu zaključili da rade za sebe?

Neki ljudi ni nakon 8 godina čelništva Plenkovića ne razumiju da je on njihov predsjednik njihove stranke i dio te piramide. To je unutarnja tvrda kohabitacija - postoje oni i postoji Andrej Plenković. Vidjeli smo i sa Zoranom Đogašem u Splitu, kada su rekli da to nisu oni jer je to Andrej, no ja mislim da to nije odvojivo. Čudnovat je to pogled jer ne vidim kako to nije sramota za HDZ. Žele li konsolidirati stranku i očuvati rejting pred lokalne izbore, oni ovo sada moraju odraditi za sebe.

Plenković je poručio kako je Dragan Primorac morao biti kandidat jer je jedini imao želju, dok drugi u stranci to nisu imali.

Znači drugi puta ako vi izrazite želju za kandidaturom, onda će vas Andrej Plenković sigurno podržati da budete kandidatkinja HDZ-a? Zar to tako ide? Netko je izrazio želju pa je odmah predsjednički kandidat najveće stranke u Hrvatskoj. Nije to baš tako. Činjenica je da nisu imali puno zainteresiranih koji su željeli na megdan Zoranu Milanoviću jer je to bio izvjestan put u poraz. Ali ovako uvjerljivi, ne. Da je kandidat bio Ivan Anušić ili Davor Ivo Stier, mislim da bi rezultat bio dosta bolji jer bi ti kandidati bolje konsolidirali HDZ-ovu bazu i projicirali određene vrijednosti koje kod Primorca nismo vidjeli. Što se tiče pranja ruku, naravno da se Plenković ne želi vezati uz gotovo povijesti poraz ali on to ne može izbjeći - Dragan Primorac je njegov osobni izbor, a prije dva tjedna je u DIP-u upravo Plenković bio središnja figura, dok je Primorca posjeo kao malog pokraj sebe. Sinoć smo vidjeli da nije bio uz njega na pozornici, bio je duboko u auditoriju, pokušava se stopiti s pozadinom da ga se ne primijeti, ali to ne može tako proći.

Kod Plenkovića je inače zanimljivo to kadroviranje izvanstranačkih struktura. Nije nesklon dovoditi na pozicije ljude koji nisu u HDZ-u.

To je ta tvrda kohabitacija jer on u određenoj mjeri ne voli i odbija stranku na čijem je čelu. To je dosta čudan odnos. Postoji određeni prijezir Andreja Plenkovića prema makar dijelu HDZ-a i određenim praksama. Stalno pokušava izaći iz tog mikrookoliša, ali to je stranka koja ima svoju hijerarhiju, uvijek dođe na to da morate položiti račune onima koji vas drže u sedlu. Koliko god ih pokušavate zaobići, ali i oni vas, vi ste osuđeni jedni na druge.

Nakon svega slijede lokalni izbori. Može li HDZ-u ovakav poraz poljuljati šanse na lokalnim izborima?

Naravno da može. Na prošlim izborima je HDZ pokazao slabost u Dalmaciji. U Zadru to već nije izgledalo stabilno jer su izgubili većinu u Vijeću, u Šibensko-kninskoj su izgubili županiju, u Dubrovačko-neretvanskoj su bili na pragu poraza. Nisu bili konkurentni u Splitu. To je sad već val, očekuje nas određen povratak SDP-a, mislim da će ta stranka ostvariti dobar rezultat na ovim lokalnim izborima. HDZ bi mogao nastaviti taj negativni trend u dijelu svojih utvrda u kojima su se opustili i ovo ide samo tome u prilog - oni više ne mogu projicirati tu snagu, a dolaze im izbori za koje bih rekao da su nakon parlamentarnih ključni za konzumaciju političke moći. Na parlamentarima je HDZ odradio jako dobar posao, ali podbace li na lokalnima, to neće biti dobro.

Može li ova situacija s lošim rezultatima utjecati na položaj Andreja Plenkovića unutar stranke? Lokalni izbori jesu situacija gdje mnogi HDZ-ovci traže svoju priliku za napredovanje.

Sudbonosni trenutak se dogodio u Šibeniku na Općem Saboru kada je Plenković rekao da će izaći sa svim ključnim kandidatima, no to nije napravio i tu je sada nastao problem. Ako je i htio prelomiti i staviti novo lice, sada to neće biti u prilici tek tako napraviti jer je ovime pokazao slabost. Plenković je definitivno oslabio svoju poziciju, ali znamo da on ima stabilnu većinu i neće se dogoditi da će ga netko svrgavati. Ipak, neće više imati presudan utjecaj.

Mnogi analitičari sada predviđaju puno tvrđu i puno prljaviju kampanju u drugom krugu.

Tko bi tu koga zaprljao?

Vi ne smatrate da bi tu trebalo biti prljave kampanje u smislu laganja i podmetanja?

Svaki pokušaj podmetanja Zoranu Milanoviću samo će podići izlaznost i njegov postotak. Vidjeli smo jednu vrlo uspavanu kampanju Zorana Milanovića, on je njome prošetao s jednom ključnom porukom: ''Ne dajmo svevlašće HDZ-u, ja sam posljednja brana tome da ovladaju svim institucijama''. Ako vi sada krenete prljavo na čovjeka koji se predstavlja jedinom branom takvim praksama, onda samo podižete njegovu poziciju. HDZ se mora okrenuti tome da na pozitivnom valu pokuša izvuče što više svojih glasača i pokuša dobiti barem dio desnih glasova kako bi taj rezultat bio donekle respektabilan. Svi pokušaji udarcima ispod pojasa samo će ići Milanoviću u prilog, a ne vidim ni zašto bi Milanović išao prljavom kampanjom jer to samo njemu srozava ugled.

Svi koalicijski partneri HDZ-a su podržali Primorca koji se predstavlja kao nadstranački kandidat. Ne čini se da su se partneri nešto pretjerano angažirali, koliko znam vi surađujete s DP-om.

Ne mogu ovdje biti glasnogovornik DP-a, ali mogu reći koja logika stoji iza te podrške - Primorac je jedini koji je otvoreno zatražio podršku DP-a, učinio je to i Plenković, ali DP-a niti ostali nisu sudjelovali u izboru kandidata. To je bio kandidat po mjeri Andreja Plenkovića koji je predstavljen koalicijskim partnerima da ga podrže. DP je po meni napravio mudru odluku jer vidimo da manji kandidati s desnice nisu napravili revolucionarni rezultat, nije bilo okupljanja kakvog je bilo kod Miroslava Škore. DP je učvrstio svoju poziciju - dobili su rekordan paket za demografske mjere, smanjenje od 40 posto za financiranje Novosti, novi zakon za micanje četničkih spomenika...

Može li se od DP-a očekivati aktivnija podrška HDZ-u?

Pitanje je načina, sumnjam da postoji pitanje motivacije, uvjeren sam da bi DP pomogao. Međutim, ako kandidat nije sam po sebi desnog profila i ne otvara te teme, kako ćete desnog birača natjerati da za njega zaokruži? Trenutno više suverenističkih desnih pozicija predstavlja Milanović. Primorac to u drugom krugu mora nastojati promijeniti, ali je teško od njega tražiti da zagrabi izvan svog okvira.

Idemo vidjeti kako će se ovo odraziti na lijevu stranu političkog spektra. Milanović je kandidat SDP-a, mogu li oni računati na dodatni vjetar u leđa zbog uspjeha Milanovića?

SDP već mjesecima raste, on definitivno na ovome može profitirati. Dobra situacija za njih je što je Ivana Kekin praktički poljubila prsten Zoranu Milanoviću, sebe je stavila u drugi plan, čak mu je korisno glumila i krilnika, a vidjeli smo i sinoć Sandru Benčić koja je otvoreno počela komunicirati kako oni i SDP rastu. Prije pola godine su glumili nekakvu biljku koju treba zalijevati, nisu htjeli u koaliciju, a sada su i u izbornoj noći otvoreno rekli svojim biračima da podrže Milanovića u drugom krugu. On je uspio ujediniti ljevicu i lijevi centar. Tu će se odnosi definitivno redefinirati, dobar rezultat na lokalnim izborima koji mislim da će se dogoditi mogli bi dati dodatni zamah, što znači da bismo mogli imati vrlo zanimljive parlamentarne izbore.

S druge strane, smanjuju se šanse da se SDP ikad emancipira od Zorana Milanovića.

Apsolutno, pa ni Možemo se ne može od njih emancipirati, to je tako - svijet voli pobjednike. Čini se kako je Milanović našao spasonosnu formulu za hrvatsku ljevicu. Ona ipak ima dozu državotvornosti, čak i nacionalističkog folklora i ponekad suverenističkih pozicija, to očito Hrvati žele. Hrvati nisu konzervativni, ali su tradicionalni - ne možete sa značajnom revolucionalnom pričom ostvarivati velike rezultate. Hrvati nisu ni po čemu ekstremni, ovdje čak i najveći ljevičari ide na krizme i krštenja, čak i lijevi gradonačelnici odlaze na mise, takvo smo društvo. Ne možete ga na silu mijenjati i mislim da je Zoran Milanović lijepo kazao kako ljevica može proći.

Isto tako čini se da i HDZ prolazi s Andrejom Plenkovićem.

Oni su jedni drugima drugima ušli u prostor. HDZ se ne ponaša kao tradicionalna demokršćanska stranka, rekao bih da je ona korak više od toga - to su obiteljske politike koje su dosta liberalne, uvažavaju sve tipove zajednica, sve tipove ljubavi... HDZ je dosta postao moderan, dok SDP pak prihvaća vrijednosti koje su prije bile rezervirane samo za HDZ - Domovinski rat, državotvorstvo i ostalo. Danas su te stranke dosta blizu jedne drugima što ne čudi da izaziva određenu zbunjenost kod birača pa na proljeće imamo veliku pobjedu HDZ-a, a na zimu ogromnu podršku Zoranu Milanoviću.

