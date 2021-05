Uzavrele strasti u Trilju: Pristaša bivšeg HDZ-ovaca dobio batine, sve krenulo s vrijeđanjem

Lokalni izbori često izazivaju snažne emocije, s obzirom na to da oni za koje se glasa su upravo ljudi iz naše zajednice koje poznajemo. Često upravo su to i naši susjedi, rođaci, školski kolege. Raskol u triljskom ogransku HDZ-a došao je do svojeg vrhunca kad je Damir Lipotić, simpatizer bivšeg gradonačelnika Trilja Ivana Šipića dobio batine na mostu u Trilju od pristaša HDZ-ova kandidata za gradonačelnika.

Kako piše Slobodna Dalmacija, bivši gradonačelnik Trilja Ivan Šipić izašao je na izbore kao nezavisni kandidat nakon što ga HDZ nije ponovo kandidirao i tako podijelio biračko tijelo.

- Molim vas, odmah u prvoj rečenici stavite da najoštrije osuđujem svaku vrstu nasilja i vrijeđanja. To nikome ni na koji način ne može donijeti dobro. Ovo što se dogodilo nije vezano uz biračka mjesta, jer na nijednom od njih dvadeset i dva, nije zabilježen ni najmanji incident, i sve protječe u savršenom miru - kazao je Šipić

- Koliko sam čuo, bila je riječ o međusobnom vrijeđanju koje je završilo fizičkim napadom. Ne znam tko je točno udario Lipotića, ali govori se da je riječ o sinu jednog lokalnog hadezeovca. Ponavljam, nikakvo vrijeđanje i nasilje ne vodi ničemu dobrom niti itko od toga ima ikakve koristi, i jako mi je žao što se to dogodilo. Osuđujem takvo ponašanje, a pogotovo je sve to još gore što se dogodilo na izborni dan - kazao je Šipić i dodao da je Lipotić završio na hitnoj pomoći.

Naveo je i to da je situacija u posljednjih mjeseci bila 'nabrijana', no i to da se ovako nešto nije smjelo dogoditi.

PU Splitsko-dalmatinska kazala je za Slobodnu Dalmaciju kako su zaprimili dojavu o napadu i priveli jednu osobu na kriminalističko istraživanje.

