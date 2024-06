Uz kišu danas moguće i nevrijeme, evo kada dolazi stabilizacija vremena

Na Jadranu djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, ponegdje kiša, lokalno moguće i neverini. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno s kišom, mjestimice i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Poslijepodne postupno razvedravanje, još ponegdje uz pljusak, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu jugo i jugozapadni, na srednjem dijelu i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, na Jadranu 24 do 29 stupnjeva Celzijusovih. Za veći dio zemlje oglašen je žuti meteoalarm zbog grmljavine i ponegdje vjetra.

VEZANI ČLANCI

Sutra će u prvom dijelu dana biti promjenljivo vrijeme, na kopnu i pretežno oblačno s kišom te lokalno izraženim pljuskovima praćenim grmljavinom. Popodne sunčanije, osobito na Jadranu, ali ne i posve stabilno. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu jugo i jugozapadni, na srednjem dijelu i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 16 do 22 °C. Najviša dnevna između 18 i 22, na Jadranu od 23 do 28 °C.

Sredinom tjedna na Jadranu još češći pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u srijedu na sjevernom dijelu mjestimice i obilniji, a u petak će ih vjerojatno biti još samo na jugu. Jugo će zamijeniti povremeno umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, uz obalu lokalno i bura, posebice na sjevernom dijelu, javlja HRT.

I na kopnu do četvrtka česta, mjestimice i obilnija kiša, pa i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, gdjegdje i nevremenom, a od petka stabilnije, te nakon mjestimične jutarnje magle i sunčanije, uz pljuskove uglavnom u južnijem području.