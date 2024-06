Hrvatskoj prijeti nevrijeme: DHMZ izdao upozorenja, moguća tuča

Još nema kraja razdoblju promjenjivog vremena, u većini krajeva s povremenom kišom. Pritom će ponegdje biti i izraženijih pljuskova s grmljavinom, pa i nevremena s tučom. No više nam neće biti vruće i sparno kao prošlih dana, a ni noći i jutra neće biti tople kao prošle dvije, u mnogim mjestima kopnene Hrvatske kao nikad tako rano u godini. Štoviše, najviša poslijepodnevna temperatura zraka u srijedu i četvrtak u dijelu kopnene Hrvatske bit će oko donedavne najniže noćne i jutarnje, mjestimice čak i niža.

U utorak u Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo i svježije nego u ponedjeljak, osobito u noći i prijepodne uz povremenu kišu, ponegdje i grmljavinu, a poslijepodne više sunčanog vremena. Uz većinom slab sjeverni vjetar najniža temperatura bit će od 16 do 19 °C, a najviša oko 24 °C. U središnjoj Hrvatskoj još manje toplo, poslijepodne samo oko 22 °C. Osjećaj svježine pojačavat će slab do umjeren sjeveroistočnjak te povremena kiša, gdjekad praćena i grmljavinom, posebice u prvom dijelu dana, prognozira Zoran Vakula za HRT.

U noći i prijepodne pa ponovno navečer i u Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu lokalno obilniji pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i nevrijeme. Uz prevladavajuće jugo i jugozapadnjak, samo u noći mjestimice jaki, temperatura zraka ujutro od 12 do 17 °C, uz more 18 do 22 °C, a poslijepodne 24 do 27 °C, u gorju oko 21 °C.

I u Dalmaciji svježije nego prošlih dana, ali i dalje razmjerno toplo, iako promjenjivije, uz mjestimične pljuskove s grmljavinom osobito na sjevernom dijelu i u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren, ne samo jugozapadni i jugo, nego ponegdje prolazno i sjeverozapadni, uz obalu i bura, te more malo do umjereno valovito.

Na sunčanijem jugu Jadrana malo vjetrovitije i valovitije, uz temperaturu zraka oko prosječne za doba godine, ujutro čak i malo višom. Iz prolazno više oblaka rijetko gdje može biti kratkotrajnog pljuska. Sredinom tjedna na Jadranu još češći pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u srijedu na sjevernom dijelu mjestimice i obilniji, a u petak će ih vjerojatno biti još samo na jugu. Jugo će zamijeniti povremeno umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, uz obalu lokalno i bura, posebice na sjevernom dijelu. I na kopnu do četvrtka česta, mjestimice i obilnija kiša, pa i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, gdjegdje i nevremenom, a od petka stabilnije, te nakon mjestimične jutarnje magle i sunčanije, uz pljuskove uglavnom u južnijem području, piše HRT.

DHMZ je upozorio da vrijeme u većini Hrvatske u utorak može biti potencijalno opasno. Žuti meteoalarm je oglašen gotovo cijelu državu, osim samog juga. - Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom - upozorava DHMZ.

