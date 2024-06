FOTO Saharski pijesak prekrio automobile diljem zemlje, evo što nas čeka sutra

Danas nas čeka djelomice sunčano vrijeme s promjenljivom naoblakom te nestabilno. Lokalno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, češćih na sjevernom Jadranu te na zapadu unutrašnjosti, moguće i jače izraženih. Najviše sunčanog vremena bit će u Dalmaciji, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak.

Vjetar umjeren jugozapadni, poslijepodne u unutrašnjosti u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Još prijepodne na Jadranu umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 stupnjeva Celzijusovih. Građane su danas dočekali automobili uprljani saharskim pijeskom, a padaline nas očekuju i idućih dana.

Sutra će biti promjenljivo vrijeme, na kopnu ponegdje i pretežno oblačno te svježije. Mjestimična kiša i pljuskovi s grmljavinom bit će češći i izraženiji u prvom dijelu dana. U Dalmaciji sunčanije uz najmanju vjerojatnost za oborinu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i jugo. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu između 18 i 23. Najviša dnevna uglavnom od 20 do 25, na Jadranu od 25 do 29 °C. Za danas i sutra je u većini zemlje uključen žuti meteoalarm zbog grmljavine.

- U unutrašnjosti Istre atmosfera je dinamičnija. Naglo se razvijaju i premještaju brzi grmljavinski sustavi uz kratkotrajne, ali i vrlo intenzivne oborine. Iz okolice Kanfanara javio nam se Odon Russi koji je zabilježio početak razvoja pijavice! Na svu sreću, lijevak se nije uspio do kraja formirati i spustiti do tla. U nastavku dana očekuje nas promjenjivo vrijeme, nerijetko uz intenzivne grmljavinske pljuskove. U noći na utorak jaki neverini javljat će se sporadično i na moru - objavio je Istramet.

