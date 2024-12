Ustavni suci prisegnuli, Milanović im poručio: Ono što smo svi pročitali u nekim medijima nadam se da je samo trač

Deset od ukupno 13 ustavnih sudaca koje je Sabor ove subote konačno i izglasao stiglo je na Pantovčak na svečanu prisegu kod predsjednika Zorana Milanovića. Radi se o sucima koji su ekspresno ušli u svoj osmogodišnji mandat nakon što je sucima prethodnog saziva već jednom produženi mandat službeno istekao sinoć u ponoć.

S obzirom da je sud bio službeno nefunkcionalan od ponoći, Milanović je odgodio i svoj put u Pariz na ponovno otvorenje crkve Notre Dame koja je bila 2014. stradala u požaru, kako bi mogao obaviti službenu prisegu sudaca. Svaki pojedinačno izrekao je riječi prisege, a potom i stigao na svečano potpisivanje, čime su službeno stupili na dužnost. Radi se o Anti Galiću, Andreju Abramoviću, Miroslavu Šumanoviću, Lovorki Kušan, Rajku Mlinariću, Biljani Kostadinov, Draženu Bošnjakoviću, Sanji Bezbradici Jelavić, Frani Staničiću i Maši Marochini Zrinski.

- Odgovornost nas je zapala i nje smo svjesni. Između raznih vidova državne vlasti težak je i nezahvalan posao u kojem kao oružje imaš samo svoju riječ i olovku. Imaš i vagu koja dosta često tanko pokazuje i ne daje jasne rezultate, to su uvijek nijanse, i svi koji naše odluke čitaju moraju toga biti svjesni. Ono što možemo kazati, teško je obećavati, je da ćemo se truditi. To mogu kazati u ime svih, dat ćemo najbolje što možemo i nadati se da će to biti dovoljno dobro. Neki od nas su već osam godina odradili, javnost je s radom nekih upoznata, a novi kolege će sigurno dati novu energiju, znanja i kvalitete i osobno se veselim toj suradnji. Nadam se da će sud u narednom razdoblju biti bolji i efikasniji - obratio se u ime svih sudac Abramović, nekoliko riječi uputio im je i predsjednik Milanović.

- Kao javna osoba i lider, uvijek sam to izbjegavao prema ljudima se odnositi patronizirajuće, pa tako neću ni prema vama. Sabor vas je izabrao, vi koji ste radili taj posao dobro znate očekivanja javnosti i teret. Ono što želim podijeliti je neke stvari koje vidim kao decision maker. Ono što smo svi pročitali u nekim medijima nadam se da je samo trač, jer je ovaj sud izabran i dobio mandat da radi svoj posao jer je prethodnima istekao mandat. Kad je istekao, onda je gotovo, no more - kazao je Milanović, dodajući kako je još 2010. bila ideja da sucima mandat ide unedogled ako im istekne, no to nije bilo prihvaćeno.

- Ne želim vam sreću, jer nisam dispečer sreće. Vaša odgovornost je nešto manja od vaše moći, vaša moć je još veća. Čuvajte ustavni poredak takav kakav jest jer ga nećemo mijenjati u skorije vrijeme. Želim vam dobro zdravlje u novoj godini - poručio je Milanović.

