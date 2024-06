Analitičar Tadić: Domovinski pokret i Možemo mogu biti zadovoljni, DP posebno

Politički analitičar Tonči Tadić u studiju Večernjeg lista komentira izlazne ankete izbora za Europski parlament, a s njim razgovara Lana Kovačević. Izlaznost na izbore bila je relativno mala, a do 16.30 sati na birališta je izašlo 15,05 posto birača. Prema izlaznim anketama Nove TV HDZ osvaja 33,74 posto i to je 6 mandata u Europskom parlamentu. SDP osvaja 27,81 posto (4 mandata), Domovinski pokret 8,67 posto (1 mandat) i Možemo 5,84 posto (1 mandat). Zastupnike u EU parlamentu tako će prema ovome imati samo četiri stranke. Koalicija Fair Play (IDS, SDSS i drugi) ne prelazi izborni prag jer prema izlaznim anketama osvaja 4,70 posto, Nina Skočak osvaja 4,57 posto, Most 3,57...

- Zamislite da frakcija koja se odcijepila od HDZ-a i formirala Domovinski pokret, da je ostala s HDZ-om, HDZ bi dobio natpolovičnu većinu. Također, Možemo se može smatrati dijelom SDP-a koji je formirao posebnu stranku. Imamo sedam mandata za desne i pet za lijeve zastupnike - rekao je Tadić.

- Nikad nema nekih pretjeranih oscilacija. Hrvatska politička scena je dobro izbalansirana s blagim nagibom prema desno. U Hrvatskoj nema krajnje desne stranke ili krajnje lijeve stranke koja bi odnijela puno mandata. Ono što je bilo populizma, ispuhalo se koliko možemo vidjeti iz izlaznih anketa - kazao je.

- Ovaj rezultat je pokazao zapravo koliko Most u ovaj čas vrijedi, nema bolje ankete od ove. Interesantno je da Most ima manje od Nine Skočak. Svi idući izbori bit će dominirani s društvenim mrežama. Nina je bila jako prisutna na društvenim mrežama, uvela je nešto novo. Što će ona sama u EU parlamentu, meni je nejasno, no ljudima to nije bitno - kaže Tadić.

- Domovinski pokret i Možemo mogu biti zadovoljni. Istaknuo bih posebno dobar rezultat DP-a unatoč negativnoj kampanji protiv Bartulice - kazao je.

- I HDZ i Možemo su govorili o tome što bi trebalo napraviti. SDP je kampanju temeljio na tome da nešto rade. Kampanja je bila užasno dosadna, tko je imao love za spotove, taj ih je puštao. No da se postigao nekakav interes javnosti za izbore, da se ljudima objasnilo zašto su oni važni, toga nije bilo ni natruhe. To je tradicionalno u Hrvatskoj tako. Iako je Europarlament daleko važniji od odluka predsjednika Republike. Kad budu izbori za predsjednika, izlaznost će biti puno veća - smatra Tadić koji je odgovorio i na pitanje koliko naši zastupnici mogu napraviti za Hrvatsku u EU parlamentu.

- Nije to nikakva hrvatska delegacija u Europskom parlamentu jer oni djeluju odvojeno u stranačkim klubovima. Mogu oni napraviti nešto, no prvo trebaju uvjeriti vlastiti klub zastupnika da je to dobro, a tek onda oni mogu progurati u EU parlament nešto - rekao je Tadić.

