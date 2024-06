Provjerite odaziv birača po županijama: Jedna 'odskače' od ostalih

Birači u Hrvatskoj danas biraju 12 zastupnica i zastupnika koji će ih predstavljati u Europskom parlamentu. U Hrvatskoj postoji samo jedna nacionalna izborna jedinica, odnosno birači biraju između istih lista kandidata. Prema podacima Državnog izbornog povjerenstva (DIP), do 11.30 sati na birališta je izašlo 254.544 (7,69 posto), a do 16.30 sati 487.032 ljudi (15,05 posto).

Izlaznost je znatno manja u usporedbi s prošlim europskim izborima održanima 2019. godine. Tada je, podsjetimo, do 11.30 sati na birališta izašlo 9,93 posto birača, a do 16.30 sati njih 21,31 posto.

Odaziv birača po županijama ove godine otprilike je podjednak, no jedna županija ipak "odskače". U Ličko-senjskoj županiji tako je do 11.30 sati glasalo 12,04 posto birača, a do 16.30 sati njih 24,87 posto. Veći odaziv u toj županiji najvjerojatnije je posljedica još jednih izbora koji se tamo danas održavaju. Naime, stanovnici Gospića danas na prijevremenim izborima biraju novog gradonačelnika.

S druge strane, najmanji odaziv birača do 16.30 sati bio je u Vukovarsko-srijemskoj županiji gdje je glasalo 12,72 posto ljudi. U nastavku donosimo popis odaziva birača po županijama. Prvi se postotak odnosi na izlaznost do 11.30, a drugi do 16.30 sati.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 6,89%, 14,14%

Brodsko-posavska županija: 6,64%, 12,80%

Dubrovačko-neretvanska županija: 8,38%, 16,12%

Istarska županija: 7,89%, 15,95%

Karlovačka županija: 8,98%, 17,46%

Koprivničko-križevačka županija: 6,85%, 13,73%

Krapinsko-zagorska županija: 6,72%, 13,97%

Ličko-senjska županija: 12,04%, 24,87%

Međimurska županija: 5,99%, 12,81%

Osječko-baranjska županija: 7,15%, 13,56%

Požeško-slavonska županija: 8,18%, 15,78%

Primorsko-goranska županija: 7,51%, 14,40%

Sisačko-moslavačka županija: 7,57%, 14,66%

Splitsko-dalmatinska županija: 7,63%, 14.47%

Šibensko-kninska županija: 7,86%, 15,54%

Varaždinska županija: 7,40%, 14,69%

Virovitičko-podravska županija: 6,57%, 14,58%

Vukovarsko-srijemska županija: 6,86%, 12,72%

Zadarska županija: 6,96%, 13,41%

Zagrebačka županija: 7,56%, 14,84%

Grad Zagreb: 8,77%, 17,15%

