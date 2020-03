U Hrvatskoj 49 novooboljelih, četvrta osoba preminula noćas u Puli

U Hrvatskoj broj novooboljelih do subote u 9 ujutro iznosi 49 , izvijestio je ministar zdravstva Vili Beroš. Rekao je da je većina iz posebne mikrolokacije gdje su se uvele nove mjere te očekuju smanjenje oboljelih nakon učinka tih mjera. Capak je rekao kako je riječ o šibenskoj regiji.

Izvijestio je i da se broj preminulih povećao za jedan jer je četvrta osoba preminula noćas.

"Testirali smo 4938 bolesnika. Nažalost, preminulih je četvero. Noćas je preminula jedna 92-godišnja pacijentica u Puli. Na respiratoru je 19 bolesnika, a otpuštenih i oporavljenih je 45. Epidemiološka slika je i dalje zadovoljavajuća i optimistična. To nam je potrebno da zajeno prebrodimo ovu ugrozu ", rekao je ministar zdravstva Vili Beroš. Dr. Markotić poslije je ispravila ministra te rekla kako je na respiratoru 10 bolesnika, od kojih jedan kritično, o čemu nije stigla izvijestiti ministra prije početka konferencije.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak osvrnuo se i na onečišćenje zraka u Zagrebu i istaknuo da je zrak onečišćen u svim susjednim državama. ''Riječ je o sitnim česticama koje mogu ući u grlo i izazivaju respiratorne probleme. Ovo zagađenje nema nikakve veze sa situacijom u Hrvatskoj, ono je došlo iz drugih zemalja'', kaže Capak. Građanima preporučuje da ne planiraju nikakve aktivnosti na otvorenom, sve dok čestice koje zagađuju zrak ne nestanu s područja Hrvatske.

"Dobro je što smo zatvorili Murter, nastavno na osam slučajeva otprije, imamo sedam novih pozitivnih", rekao je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a.

"Donijeli smo mjere o otvaranju specijaliziranih trgovina na tržnicama zbog potresa. Policija je dobila upute da se prati kako se ta situacija odvija, poštuju li poslodavci te mjere. Sada ne planiramo nikakve nove mjere, a mjere koje smo poduzeli su dosta striktne i dalju određene rezultate. Uspjeh tih mjera ne ovisi o tome kako se one propisuju, nego kako se provode, a to je psoao svakog građanina. Koliko ćemo biti dosljedniji u provedbi mjera, bit ćemo u stanju i dalje kontrolirati rast i on ćebiti linearan, a ne eksponencijalan", rekao je ministar Davor Božinović. Dodao je da se u zatvorima striktno provode mjere izolacije, i da u ovom trenutku u tom sustavu nema informacija o pozitivnim nalazima na koronavirus u splitskom zatvoru.

"Klinika za infektivne bolesti proglašena je institucijom koja prva prima zaražene koronom. Na respiratoru ih imamo 19 i ima 30 slobodnih respiratornih mjesta. Kapaciteti se polako približavaju kraju, a zato je već spremna i KB Dubrava za prihvat bolesnika", dodao je ministar Beroš.

Ministar Beroš je dodao da bi sustav mogao primiti sve zaražene, čak i one s blažim simptomima, ali zajednička je odluka da to ne radimo jer treba ostaviti dio kapaciteta za neometano pružanje i ostale zdravstvene zašttite.

"Prosječno trajanje inkubacije ove bolesti je 5-6 dana i sad je toliko prošlo od potresa i moguće je da su novi slučajevi u Zagrebu povezani s tim. Ipak, najduža inkubacija je 14 dana pa ćemo tek onda vidjeti koliko je novih zaraženih zbog situacije s potresom", dodao je Capak.

Dr. Alemka Markotić zahvalila se svima i pohvalila sve koji danonoćno rade u Klinici za infektivne bolesti, liječnicima, specijalizantima, medicinskim sestrama, kuharicama i cijelom timu koji radi na testiranju za Covid-19.

"Bolesnici su blaže do srednje teški. Na respiratoru je 10 osoba, a jedna je kritično, nisam stigla uputiti ministra prije početka konferencije. Dio pacijenata imamo i kod kuće. Sada pratimo i blaže bolesti kako bismo i naučilinešto novo o bolesti i koje komplikacije se mogu pojaviti. Jasno je sada da i bolesnici s lakšim oblokom bolesti, ao to mogu, trebaju ostati doma jer tako ne opterećujemo zdravstveni sustav", rekla je dr. Alemka Markotić.

Istaknula je da je na putu prema konferenciji primijetila da se ljudi pridržavaju mjera te da je u jednom Konzumu primijetila kako ljudi paze da ne uzimaju iste artikle i da drže čak više od 2m razmaka, a ministar Božinović primijetio je na svom putu prema konferenciji kako ono što je vidio ispred trgovačkih centara i gradskih tržnica budi nadu da su ljudi shvatili ono o čemu govore.

"Ovo je borba s virusom koji je nevidljiv i možemo misliti da nam ništa ne prijeti, a iz podataka vidimo da ipak prijeti i to globalno. Dok se ne napravi lijek ili dok ne steknemo imunitet jedini način borbe je da ostanemo doma i spriječimo širenje virusa na taj način. Izdat ćemo aplikaciju za izdavanje mjera za dopuštanje mjera za napuštanje mjesta prebivališta", najavio je ministar Božinović.

U 9 sati održava se konferencija za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite, na kojoj će biti objavljene najnovije informacije o koronavirusu i epidemiološkoj slici u Hrvatskoj.

U Hrvatskoj je do petka poslijepodne broj oboljelih porastao na 586 ljudi, te je ujedno jučer bilo i najviše novooboljelih u jednom danu, čak 91 novi slučaj. Razlog tome su dva nova žarišta, u Biogradu i Zadru.

Troje je ljudi dosad umrlo u Hrvatskoj, a 37 ih se do sada izlječilo. Testirano je ukupno 4778 bolesnika.

Od subote ipak neke mjere uvedene zbog koronavirusa popuštaju, no to ne znači da se ne treba pridržavati onih koje nam stručnjaci neumorno ponavljaju.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak najavio je i novu mjeru. Capak kaže da će možda još više ograničiti broj ljudi koji u grupi smiju boraviti na otvorenom. Do sada je smjelo biti petero, uskoro bi moglo biti dvoje.