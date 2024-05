Uskoro kreću prijave za upis u srednju školu: Donosimo detalje koje bi svaki učenik i roditelj trebao znati

U ponedjeljak 27. svibnja 40.997 hrvatskih osmaša moći će pristupiti sustavu za upise u srednje škole. Od spomenutog datuma pa sve do 28. lipnja učenici će moći provjeriti svoje podatke u sustavu, dostaviti dokumente po potrebi, a 28. lipnja i službeno počinju prijave obrazovnih programa odnosno rangiranje srednjih škola koje učenici žele upisati.

Učenici rangiraju šest škola, pri čemu na prvo mjesto ističu školu koju žele upisati i koja im je prvi izbor za upis. Prijava obrazovnih programa trajat će do 8. srpnja uz napomenu da prijave škola, odnosno obrazovnih programa koji traže dodatne provjere znanja i testiranja traju do prvog dana srpnja, budući da će se dodatne provjere i testiranja, ako ih škola ima, provoditi od 2. do 5. srpnja, ovisno o školi u koju se upisuje. Točne datume dodatnih provjera srednje škole dužne su objaviti na svojim mrežnim stranicama.

Konačne liste poretka upisanih učenika bit će objavljene 10. srpnja, nakon čega učenici dostavljaju dokumentaciju potrebnu za upis poput upisnice. Način na koji će zaprimati upisnice i sve ostale upisne dokumente srednje škole objavit će na svojim mrežnim stranicama.

Ove godine u svim srednjim školama Hrvatske mjesta ima za 48.135 učenika, dakle i ove godine značajno je više upisnih mjesta nego što je osmaša koji žele upisati srednju školu. Tako je za gimnazijske programe u cijeloj zemlji osigurano mjesta za 11.288 učenika, u strukovnim četverogodišnjim školama mjesta ima za 18.865 osmaša, a u strukovnim trogodišnjim programima za 6779 učenika. Obrtničke škole za upis ove godine imaju mjesta za 5001 učenika, dok je u glazbenim i plesnim školama biti mjesta za njih 1358. Učenici koji se planiraju školovati za medicinske sestre i medicinske tehničare mogu računati na 1261 upisno mjesto, dok je u prilagođenim i posebnim programima za učenike s teškoćama osigurano 890 upisnih mjesta.

Ove godine osam je – sve odreda zagrebačkih srednjih škola – koje su uvele prijamne ispite, no ove godine oni su jedinstveni, pa odluči li učenik rangirati baš te škole, neće trebati na sve prijamne ispite. Tako će jedinstveni ispit iz matematike za prirodoslovno-matematičku gimnaziju međusobno priznavati rezultate: Gimnazija Lucijana Vranjanina, X. gimnazija "Ivan Supek", XV. gimnazija, I. gimnazija, V. gimnazija i III. gimnazija pa učenik odlazi prijamni pisati u jednu od ovih zagrebačkih škola koja mu je prva na lista za upis. Jedinstveni prijamni ispit iz matematike i hrvatskoga jezika za opću gimnaziju provodit će i međusobno priznavati rezultate zagrebačka Gimnazija Tituša Brezovačkog i I. gimnazija.

Lista za upis orijentir je svim učenicima, pa ako ne zadovolje uvjete za upis prve škole koju su istaknuli na listi, upisuje se po rang-listi u sljedeću školu u kojoj je zadovoljio upisne uvjete.

