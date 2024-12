Unatoč aferi s Berošem, HDZ-u rejting ne pada, SDP stagnira

Istraživanje CroElecto koje se provodi za Večernji list donosi rezultate o popularnosti stranaka u politički turbulentnom studenom, u kojem je uhićen i smijenjen ministar Vili Beroš. Nema promjena u poretku stranka u odnosu na listopad. Da su se u drugoj polovici studenog održali parlamentarni izbori, a Hrvatska bila jedna izborna jedinica, HDZ bi ostao najjača stranka s 29,82 posto potpore među ispitanicima. U listopadu ta je stranka bila na 30,01 posto.

No, SDP nije na tome baš profitirao i rastao je minimalno, s 21,01 na 21,05 posto. Možemo! ostaje ispod sedam posto, pao je s 6,96 iz listopada na 6,88 posto potpore u studenom. Most bi u studenom biralo 6,21 posto ispitanika, a ispod petpostotnog praga je Domovinski pokret s 3,10 posto, DOMiNO s 2,83 posto te HSU s 2,70 posto. Slijede IDS (1,62 posto), Centar (1,48) te Hrvatski suverenisti (1,35 posto). Ostale stranke i nezavisne liste ukupno bi biralo 5,94 posto, a neodlučnih je 17 posto ispitanika. Istraživanje je provela agencija 2X1 komunikacije od 15. do 29. studenog na reprezentativnom uzorku od 1041 ispitanika.

- Postoci potpore pojedinim strankama uglavnom su nepromijenjeni kroz dulje razdoblje i bilježe manje oscilacije od jednog do drugog istraživanja. To potvrđuje prilično petrificiranu strukturu ideoloških i političkih opredjeljenja biračkog tijela i, osim mogućih manjih oscilacija pod utjecajem nekih dnevnopolitičkih događanja koja koincidiraju s trenutkom anketiranja građana i koja mogu marginalno utjecati na promjene tih postotaka, općenito, tu nekih znatnijih promjena neće biti. Jedina znatnija promjena vidljiva je u potpori DP-u, koja se prepolovila disolucijom na dvije stranke, koje sada skupa imaju manje nego prije – kaže politolog i sveučilišni profesor prof. dr. Pero Maldini.

HDZ je po tko zna koji put pokazao da je "građen od teflona" i da ga aktualne afere ne mogu uzdrmati, komentira komunikacijski stručnjak Petar Tanta. - Uzmemo li k tome aktualnu aferu, u kojoj je ministar na dužnosti uhićen, a premijer iznenađen, samo govori da su građani fokusirani na ideologiju, a ne na aktualna zbivanja. SDP čini se stagnira i ne uspijeva pogoditi žicu, osim ako u borbi nije Zoran Milanović s uzdignutim mačem u jurišanju na HDZ. MOŽEMO! trenutačno jaši na valu Ivane Kekin koja se usprotivila Plenkoviću i kalkulira što će na idućim, za njih mnogo važnijim izborima za Zagreb, dok Most polako zbraja štetu odlaska bračnog para Raspudić i retorici Mire Bulja koji je navikao udarat u vrlo ograničenom prostoru – zaključuje P. Tanta.