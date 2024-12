Draganu Primorcu popularnost porasla za tri, a Mariji Selak Raspudić za jedan posto

Mjesec dana uoči predsjedničkih izbora Zoran Milanović zadržava status vodećeg kandidata, a zadržao je i postotak iz listopada od 35,76 posto glasova ispitanika, pokazalo je istraživanje CroElecto koje se provodi za Večernji list, i donosi rezultate biračkih preferencija u studenom. Dragan Primorac zabilježio je značajan rast u odnosu na prošli mjesec, i s 23,21 posto popeo se na 26,53 posto. Marija Selak Raspudić također bilježi rast popularnosti, i u studenom ju je poduprlo 11,31 posto ispitanika, jedan bod više u odnosu na listopad.

Kandidate čija potpora nije rasla u studenom predvodi Ivana Kekin sa 6,37 posto, slijede Miro Bulj s 3,51 posto, Branka Lozo s 2,47 posto te Tomislav Jonjić s 2,08 posto. Preostali kandidati su ispod jedan posto potpore, dok je neodlučnih ispitanika 10,53 posto. - Među kandidatima za predsjedničke izbore Zoran Milanović čvrsto drži vodeću poziciju i, iako raste podrška Draganu Primorcu te blago Mariji Selak Raspudić, teško je očekivati bilo kakva iznenađenja. Ipak, istraživanja će biti zanimljivija i vjerodostojnija nakon što završi prikupljanje potpisa kada ćemo imati konačnu listu kandidata za predsjedničke izbore - kaže za Večernji list analitičarka Ankica Mamić.

Politolog i sveučilišni profesor prof. dr. Pero Maldini kaže da potpora predsjedničkim kandidatima donekle odgovara potpori njihovim strankama, premda ne sasvim. - Naime, Milanović, budući da se nastoji nametnuti kao predstavnik cjelokupne oporbe, primarno nastupajući naspram HDZ-a, ima potporu širu od podupiratelja SDP-a čiji je kandidat. Ta potpora ne znači nužno i suglasnost njegovih podupiratelja s njegovim političkim djelovanjem i komunikacijom, već znači glas protiv HDZ-a, koji ide njemu kao kandidatu s najviše šansi u tom duelu, posebice u odnosu na sve druge protukandidate. Stoga su ti birači skloni "začepiti nos" i dati mu glas i unatoč možebitnom neprihvaćanju njegova destruktivnog djelovanja.

To pak upućuje i na relativno visok stupanj afektivne polarizacije birača, uz onu već ukorijenjenu ideološku. S druge strane pak, Primorac, kao glavni izazivač i kandidat HDZ-a, s obzirom da trenutno ima manju potporu od potpore stranci, nastoji homogenizirati ne samo birače HDZ-a, već i one izvan tog kruga. Pritom ističe svoju viziju predsjednika kao odgovornog i politički nepristranog činitelja stabilnosti i suradnje, sustavno obilazi teren i aktivan je na društvenim mrežama, učinci čega su vidljivi i u ovom recentnom povećanju potpore. Ipak, s obzirom na velik broj kandidata u prvom krugu, distribucija potpore je takva da upućuje na drugi krug i u njemu očekivani duel Milanovića i Primorca, kada će se potpora strukturirati za ili protiv dosadašnjeg ili novog predsjednika – ističe P. Maldini.

Istraživanje o popularnosti predsjedničkih kandidata analizirao je za Večernji list i Mate Mijić. Primorčev rast posljedica je, smatra, zahuktavanja kampanje, evidentnog povećanja vidljivosti i jasnijih poruka koje on posljednjih tjedana šalje. - Bilo je to i za očekivati jer, kako se približavamo izborima, tako će više do izražaja dolaziti terenska prisutnost i promidžba, a tu se Primorcu i Milanoviću praktički nitko ne može približiti. Primorac je vrlo prisutan na društvenim mrežama, njegova kampanja koristi sve širi raspon digitalnih kanala, ima već sad dosta aktivnih oglasa i to će sasvim sigurno dati određenih rezultata.

Sljedeći je izazov za njihovu kampanju angažman jer moraju dodatno motivirati birače, pa i preko društvenih mreža. No, najvažnije je za Primorca pronaći temu na kojoj je Milanović posebno ranjiv i koja će ga izvući na čistinu. Primorcu treba Milanovićeva reakcija, treba mu onaj svadljivi Milanović koji birače tjera od sebe. Kako je svojevremeno predsjednik države ustvrdio: „tjerali ste lisicu, a istjerali Kinga Konga“. Primorcu ne odgovara Milanović kao lukava lija, on mora istjerati Kinga Konga kojega se mnogi birači groze – zaključuje Mijić.

Komunikacijski stručnjak Petar Tanta smatra je da Milanovićeva retorika "tvrde kohabitacije" i gradnje obrambenog bedema kontra HDZ-a, potvrđena i u brojkama. - Dok se Primorac žestoko trudi svidjeti svima retorikom "plave jakne naprijed, ostali iza" i "klasičnom HDZ estetikom", Milanović se već svidio "onim drugima" i pokupio simpatije publike koji ga prije deset godina nije mogla ni smisliti. Upravo zato je i njegova kampanja organska, bez previše marketinga, iz njegovog tabora vjerojatno računaju kako su glasači već odlučili i hajdemo pričekat izbore da to sve i potvrdimo.

U donjem razredu svojom retorikom se izdvajaju Selak Raspudić i Kekin, svaka prema svojoj publici i vjerujem da će obje utvrditi svoju političku poziciju i prepoznatljivost na nekim budućim izborima. Ostali će se vjerojatno zadržati oko postotaka koje imaju i neće napraviti neki značajniji rezultat u kampanji – smatra P. Tanta. Istraživanje je provela agencija 2X1 komunikacije od 15. do 29. studenog na reprezentativnom uzorku od 1041 ispitanika.

